Pancadas de chuva podem atingir o estado de SP; veja quando

Leitor registra chuva na região Central (27/09) - Crédito: Whatsapp SCA

Segunda-feira (14/10)



Tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo, devido à atuação do sistema de alta pressão. Apenas no litoral paulista há previsão para chuvas fracas e e isoladas, em função da circulação dos ventos úmidos do oceano. Temperaturas em gradativa elevação.

Terça-feira (15/10) até Quinta-feira (17/10)



Tempo estável com céu claro a poucas nuvens e sem chuva na maior parte do período, devido ao predomínio de uma massa de ar mais seco. No entanto, no período da tarde a nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas em pontos isolados do estado de São Paulo. Temperaturas elevadas. IPMET

