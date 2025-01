Pai reconhece corpo de jovem que caiu de colchão inflável no mar

Compartilhar no facebook

Movimentação no local - Crédito: colaborador

O pai de Kelvin Alves de Moraes, de 19 anos, que desapareceu nas águas da Praia de Riviera de São Lourenço, em Bertioga, reconheceu o corpo do filho que foi encontrado por volta das 6h desta quinta-feira (2).

Na madrugada de ontem, Kelvin estava em um colchão inflável, quando caiu no mar e se afogou. O corpo foi encaminhado ao IML de Santos.

O jovem é uma das sete vítimas fatais por afogamento em praias da Baixada Santista, na estatística do GBMar, entre terça-feira (31) e quarta-feira (1º). Além dele, Bruno Moreira de Araújo, de 38 anos, Gabriel Felix Gomes Pedra, 23, Eberson Alves Pontual, 36, Ana Beatriz Farias da Costa, 18, Marcela Dias Nunes, 21, e Maria do Carmo Dias dos Santos, 27, bem como um homem ainda não identificado, perderam a vida. Os demais eram turistas de diferentes cidades do estado de São Paulo.

