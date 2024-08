Onda de calor atinge o estado de São Paulo nos próximos dias

Ar Condicionado - Crédito: reprodução Copel

Sábado (17/08) até Quarta-feira (21/08)

O Tempo no estado de São Paulo permanece com condição de estabilidade atmosférica, devido à presença da massa de ar seco, que contribui para dias com céu claro a poucas nuvens e muito calor, devido a elevação das temperaturas, além de favorecer baixos índices de umidade do ar no período da tarde. (IPMET)

Dicas

Algumas dicas, passadas por médicos, quando a umidade relativa do ar está baixa são: lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz. Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo.

Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e doentes. Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento. Evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h e coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol.

