O que vai cair no Provão Paulista? Quando saberei minha nota?

Quase 380 mil estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio das escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) participam na próxima semana, nos dias 30 e 31 de outubro, da edição de 2024 do Provão Paulista Seriado, avaliação criada pelo Governo de São Paulo que garante o acesso direto às principais universidades e faculdades públicas do estado.

A equipe de avaliação da Coordenadoria Pedagógica (Coped) da Educação respondeu às principais dúvidas dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio sobre a prova.

Quando acontecem as provas para a 3ª série do Ensino Médio?

As provas acontecem nos dias 30 e 31 de outubro de 2024. A presença nos dois dias é obrigatória.

Que horas começam as provas da 3ª série do Ensino Médio?

As provas terão início às 8h. Os portões serão fechados às 7h45.

Como eu sei a escola onde farei a prova?

Alunos das escolas estaduais, das Etecs, escolas municipais que aderiram ao Provão Paulista e escolas das universidades estaduais farão as provas em suas escolas de origem. Alunos de outros estados e de escolas federais de Ensino Médio farão as provas em escolas localizadas em cinco pólos de aplicação: São Paulo (capital), Campinas, Ribeirão Preto, Itapetininga e Araçatuba. O local de provas pode ser consultado neste link.

Eu estudo à noite e trabalho durante o dia e não poderei participar. O que devo fazer?

Conforme as regras do Provão Paulista, os estudantes que trabalham receberão um atestado de comparecimento. Se você trabalha no horário de aplicação das provas, converse com o seu empregador sobre a importância de participar do Provão Paulista Seriado. De acordo com as regras da CLT, alunos que se ausentam para participar de provas de vestibular não devem ter prejuízo ao seu salário.

O que preciso levar no dia da prova?

Um documento oficial com foto (não pode ser xerox e, se for digital, deve ser apresentado no aplicativo oficial da documentação), caneta preta ou azul de corpo transparente. Pode levar lápis e borracha para os rascunhos durante a prova, mas a folha de respostas deve ser preenchida com caneta.

Posso comer durante a prova?

Pode, mas atente-se para levar lanches simples, que não atrapalhem a concentração dos demais estudantes. É melhor levar uma maçã ou uma banana, por exemplo, do que uma mexerica, que tem um cheiro mais marcante. Água, sucos e refrigerantes em embalagens individuais também estão liberados.

O que vai cair na prova?

No primeiro dia de Provão Paulista para a 3ª série, os estudantes terão acesso a questões das áreas de língua portuguesa, língua inglesa, física, química e biologia. No total, são 48 questões no primeiro dia, além da redação.

No segundo dia, serão 18 questões de matemática e outras 24 questões, distribuídas entre as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia.

Todos os conteúdos abordados nas questões do Provão Paulista Seriado integram o Currículo Paulista.

Quanto tempo dura a prova?

Cinco horas no dia 30 de outubro, por conta do tempo destinado à redação, e quatro horas no dia 31 de outubro.

Qual é o tempo mínimo de permanência na sala de aula?

Para que a prova tenha validade, o aluno deve permanecer na sala de aula por pelo menos duas horas.

Quanto vale a prova?

No ano passado, a prova da 2ª série do Ensino Médio tinha peso de 30%. A prova de múltipla escolha deste ano tem peso de 50% e a redação, de 20%.

Será feriado na minha cidade, o que faço?

Os dias 6 e 7 de novembro estão reservados para a aplicação extra em caso de feriado. Alunos que faltaram à escola nos dias 30 e 31, datas oficiais da aplicação e onde não é feriado, não têm direito à reposição.

No ano passado, quando eu estava na 2ª série, não fiz o Provão Paulista. Posso fazer agora?

Para concorrer a uma das vagas do Provão Paulista nas universidades e faculdades paulistas, o estudante deve obrigatoriamente ter feito a primeira edição da avaliação em 2023.

Quando saberei as minhas notas e se passei no Provão Paulista?

A Educação divulgará as notas individuais a partir do dia 9 de janeiro. O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.

Pra que serve o Provão Paulista?

O Provão Paulista Seriado é uma avaliação que garante ao estudante da rede pública ingresso direto nas melhores universidades e faculdades estaduais de São Paulo, a USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp.

Estou concorrendo a quantas vagas no ensino superior?

O Provão Paulista vai disponibilizar 15.390 vagas no ensino superior, sendo 1.500 na USP, 934 vagas na Unesp, 325 na Unicamp, 10.000 vagas nas Fatecs e 2.631 na Univesp.

Até quando posso escolher os cursos?

Até o dia 29 de novembro, mas tente não deixar para a última hora. Se você mudar de ideia, pode fazer alterações no sistema até esta data. Importante: atente-se ao horário de aulas e à localidade do campus de sua escolha.

Se eu zerar alguma matéria no Provão, serei eliminado do processo seletivo?

Não será eliminado, porém a USP, Unesp e Unicamp determinam uma quantidade mínima de acertos nas provas.

Se eu passar na minha primeira e na segunda opção de cursos, posso escolher entre elas?

Cada estudante será aprovado para apenas uma vaga a cada chamada. Se eventualmente um aluno é convocado na primeira chamada para a sua segunda opção de curso, ele pode registrar a matrícula e informar à universidade que está aguardando a segunda chamada.

É obrigatório fazer o Provão Paulista?

A participação não é obrigatória, mas o Provão Paulista abre portas para que os alunos do Ensino Médio conquistem uma vaga em universidades e faculdades públicas do estado. Além disso, o Provão Paulista avalia a qualidade da educação na rede estadual e é essencial para que a Seduc-SP determine políticas públicas para os próximos anos.

