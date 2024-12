Nova frente fria se aproxima do estado de SP

Compartilhar no facebook

Pedestre se protege da chuva no Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (25/12) - NATAL

O dia começa com predomínio de sol entre nuvens e sem chuva. Já a partir do período da tarde, a aproximação de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade, provocando pancadas de chuva isoladas. Temperaturas estáveis.

Quinta-feira (26/12) e Sexta-feira (27/12)

Frente fria chega ao estado de São Paulo na quinta-feira, mantendo o Tempo instável, com muitas nuvens e com áreas de chuvas isoladas acompanhadas por trovoadas. Na sexta-feira, esse sistema desloca-se para o Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade permanece no estado paulista. Temperaturas em ligeiro declínio.

