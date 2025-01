Nova frente fria chega ao estado de SP trazendo bastante chuva; saiba quando

Pancada de chuva - Crédito: SCA

A partir de sábado (1), a condição de instabilidade aumenta no estado de São Paulo, em função da presença de uma frente fria, próxima ao litoral paulista e do Rio de Janeiro, associada a propagação de um canal de umidade proveniente do norte país. Portanto, muita nebulosidade e áreas de chuvas isoladas, algumas com trovoadas e volumes mais intensos, é esperado para o final de semana em várias regiões paulistas, principalmente no nordeste, centro-leste, sul e leste do estado. Temperaturas com leve declínio. (IPMET)



