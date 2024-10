Meteorologia indica possibilidade de chuvas e trovoadas no final de semana

Chuva -

Quarta-feira (16/10) até Quinta-feira (17/10)



Massa de ar mais seco predomina no estado de São Paulo, mantendo a condição de céu claro a poucas nuvens e sem chuva no período da manhã. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, devido ao Tempo abafado, propiciado pelo calor elevado e alta umidade atmosférica. Temperaturas elevadas.

Sexta-feira (18/10) até Domingo (20/10)



Na sexta-feira o dia começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. No entanto, a partir do período da tarde, a presença de um sistema baixa pressão sobre o continente, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado paulista, aumentando a nebulosidade e causando chuvas isoladas com trovoadas ocasionais, que persistirão durante o final de semana. Temperaturas máximas em declínio no sábado. (IPMET)

