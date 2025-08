Licenciamento 2025: agosto é o mês de veículos com placas de final 3 e 4

Fazenda divulga tabela de referência para IPVA 2025. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) alerta que, a partir desta sexta-feira, 1º de agosto, começa o prazo para o licenciamento anual obrigatório dos veículos com placas de final 3 e 4. O procedimento deve ser concluído até o fim do mês. Em setembro, será a vez dos veículos com placas de final 5 e 6, seguindo o calendário estabelecido para 2025.

O processo de licenciamento teve início em julho, com os veículos de placas finais 1 e 2. Segundo o Detran-SP, 9,8 milhões de veículos — cerca de 46,6% da frota paulista — já haviam sido licenciados até o final de junho.

Ao todo, cerca de 21 milhões de veículos, entre automóveis, motocicletas, caminhonetes e outros, devem ser regularizados ao longo deste ano. A taxa de licenciamento em 2025 é de R$ 167,74. O pagamento pode ser feito por internet banking, aplicativos ou caixas eletrônicos dos bancos conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

Como fazer o licenciamento

Para licenciar o veículo, é necessário quitar o IPVA e eventuais multas. Com o número do Renavam em mãos, o proprietário deve efetuar o pagamento da taxa e, após a compensação bancária, acessar o documento digital atualizado. O CRLV-e pode ser baixado ou impresso em papel comum por meio do portal do Detran-SP, do Poupatempo ou da Senatran, além dos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Circulação sem licenciamento gera multa e recolhimento

O licenciamento é obrigatório e garante a regularidade da circulação dos veículos no estado. A ausência do documento é considerada infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo para um pátio credenciado. Em 2024, dirigir sem licenciamento foi a segunda principal causa de autuação nas vias paulistas.

A liberação do veículo recolhido pode ser feita de forma rápida por meio do sistema LIVE (Liberação Instantânea de Veículos), disponível no site do Detran-SP. O serviço permite a solicitação da liberação digital diretamente pelo celular, após o pagamento das pendências.

Calendário de licenciamento 2025 – veículos de passeio:

Julho: finais 1 e 2

Agosto: finais 3 e 4

Setembro: finais 5 e 6

Outubro: finais 7 e 8

Novembro: final 9

Dezembro: final 0

Caminhões e caminhões-tratores:

Setembro: finais 1 e 2

Outubro: finais 3, 4 e 5

Novembro: finais 6, 7 e 8

Dezembro: finais 9 e 0

