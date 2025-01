IPVA 2025: confira datas de vencimento, formas de pagamento e descontos

Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

Os proprietários de veículos já podem se programar para o recolhimento do IPVA. Esse imposto é regulamentado no estado de São Paulo pela Lei 13.296/2008 e sua arrecadação tem suma importância para a manutenção dos serviços públicos. Do total, 20% são destinados à Educação Básica (Fundeb) e o valor remanescente é repartido igualmente entre o Estado e os municípios de registro do veículo, ajudando a compor o orçamento para atender as demandas da população em diversas áreas.

Para fixar os valores que serão recolhidos, a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) encomendou uma pesquisa à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que determina os valores venais dos veículos. Para 2025, o levantamento foi feito com base nos preços de venda de setembro de 2024, abrangeu 13.087 modelos de veículos e revelou uma queda média de 0,57% nos preços em comparação com 2023 (confira os detalhes aqui).

Com o valor venal dos veículos definido, são aplicadas as alíquotas do IPVA para cada tipo de veículo: 1% para veículos de locadoras registrados em São Paulo, 1,5% para caminhões, 2% para motocicletas, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, e 4% para os demais tipos (automóveis, utilitários, picapes cabine dupla e outros).

No estado de São Paulo, 10 milhões de veículos estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação e cerca de 607 mil veículos são isentos ou imunes do pagamento do IPVA (como taxistas, pessoas com deficiência, templos de qualquer culto, entidades educacionais ou de assistência social sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus utilizados no transporte urbano – veja os detalhes de cada um aqui). Em 2025, também passam a ser isentos os carros híbridos plenos e plug-in (confira os critérios, progressão da alíquota e os detalhes aqui).

Confira abaixo o calendário de vencimento do IPVA-2025

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares Mês janeiro fevereiro março abril maio Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 13/jan 13/fev 13/mar 13/abr 13/mai Final 2 14/jan 14/fev 14/mar 14/abr 14/mai Final 3 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai Final 4 16/jan 16/fev 16/mar 16/abr 16/mai Final 5 17/jan 17/fev 17/mar 17/abr 17/mai Final 6 20/jan 20/fev 20/mar 20/abr 20/mai Final 7 21/jan 21/fev 21/mar 21/abr 21/mai Final 8 22/jan 22/fev 22/mar 22/abr 22/mai Final 9 23/jan 23/fev 23/mar 23/abr 23/mai Final 0 24/jan 24/fev 24/mar 24/abr 24/mai

Caminhões e Caminhões-tratores Mês janeiro março abril maio julho agosto setembro Parcela Cota Única COM Desconto 1ª Parcela Cota Única SEM Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela Placa Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Final 1 13/jan 20/mar 22/abr 20/mai 20/jul 20/ago 20/set Final 2 14/jan Final 3 15/jan Final 4 16/jan Final 5 17/jan Final 6 20/jan Final 7 21/jan Final 8 22/jan Final 9 23/jan Final 0 24/jan

