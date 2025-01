Globo demite o apresentador Rodrigo Bocardi após ele "descumprir normas éticas"

Compartilhar no facebook

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi, que atuava como âncora do "Bom Dia São Paulo". A emissora justificou o desligamento alegando "descumprimento de normas éticas" por parte do apresentador.

Em comunicado oficial, a Globo afirmou: "Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo". A empresa não forneceu detalhes específicos sobre o caso, acrescentando: "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance".

Com a saída de Bocardi, a jornalista Sabina Simonato assumirá interinamente a apresentação do "Bom Dia São Paulo

