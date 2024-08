Fuvest lança "Guia Dinâmico de Carreiras e Cursos" para o vestibular

Crédito: Foto: Denise Guimarães

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo vestibular da USP, lançou nesta segunda-feira o Guia Dinâmico de Carreiras e Cursos para auxiliar os candidatos no concurso vestibular 2025. O guia, que pode ser acessado neste link, oferece uma visão atualizada de todos os cursos oferecidos pela Universidade, seus respectivos campi, duração e a quantidade de vagas.

Dividida em três categorias (Ciências Humanas, Ciências Biológicas e Ciências Exatas), a nova publicação busca modernizar e complementar o tradicional Guia de Carreiras da Fuvest, que tem o lançamento previsto para o dia 16 de agosto, e possui o intuito de auxiliar o candidato a decidir sua futura profissão.

A iniciativa da Fuvest faz parte do conjunto de guias da instituição que, a cada etapa da preparação para o vestibular 2025, disponibilizará uma publicação on-line customizada com informações para auxiliar o candidato. O primeiro guia, de inclusão, foi lançado em maio e pode ser acessado clicando aqui.

Além do guia de carreiras no formato tradicional, o Guia de Jornada e o Guia de Provas, que apresentam, respectivamente, as etapas da inscrição até a matrícula e as informações sobre como se preparar para as provas, serão lançados ainda em agosto.

Calendário vestibular da Fuvest 2025

Inscrições: 19/08 a 08/10

Data final para pagamento da taxa de inscrição: 08/10

1ª fase Fuvest 2025: 17/11

2ª fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12

Provas de competências específicas: entre 09/12 e 09/01/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado: 24/01/2025

Para mais informações, acesse o site da Fuvest

Para acessar o Guia Dinâmico de Carreiras e Cursos clique aqui.

