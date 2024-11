FUVEST 2025: Resultado da primeira fase do vestibular será divulgado em 2 de dezembro

A lista de aprovados na primeira fase do vestibular FUVEST 2025, realizada em 17 de novembro, será divulgada nesta segunda-feira, 2, a partir das 12h no site da FUVEST.

Os locais de prova dos aprovados para a segunda fase serão divulgados em conjunto com os resultados, na Área do Candidato. As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro e acontecerão em 23 cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior e litoral paulista.

Vale destacar que a primeira fase do vestibular Fuvest 2025 registrou a menor taxa de abstenção de sua história: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. No ano passado, a taxa foi de 8,68%.

“Isso indica uma maior taxa de efetividade entre o número de inscrições e as provas realizadas. Basta pensar que, neste ano, foram 1500 ausentes a menos em comparação com a primeira fase do ano passado”, explica o diretor executivo da FUVEST, Gustavo Monaco.

Calendário vestibular FUVEST 2025

2ª Fase FUVEST 2025: 15/12 e 16/12/2024

Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado da FUVEST 2025: 24/01/2025

Leia Também