Frente fria vai trazer de volta a chuva; saiba quando

Pedestre caminha com guarda-chuva em rua de São Carlos - Crédito: SCA

Terça-feira ainda será com sol e temperaturas elevadas, contudo, a meteorologia aponta para a chegada de uma nova frente fria traz junto instabilidade e ocasionalmente chuvas isoladas. Confira como fica o tempo nos próximos dias.

Terça-feira (19/11)



Céu com predomínio de sol entre nuvens, sem previsão de chuvas significativas. Temperaturas em elevação.

Quarta-feira (20/11)



A presença de baixas pressões no interior do continente e a aproximação de uma nova frente fria, ocasiona aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas no estado de São Paulo.

Quinta-feira (21/11)



Frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, mantendo a condição de instabilidade com formação de nebulosidade e chuvas. Temperaturas em ligeiro declínio. (IPMET)

