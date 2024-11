Frente fria traz de volta a chuva ao estado de SP; saiba quando

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Terça-feira (26/11) e Quarta-feira (27/11)



Tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva para o estado de São Paulo. A nebulosidade estará mais acentuada na faixa leste do estado. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (28/11)



Durante a manhã, o tempo permanece estável, com predomínio do sol para todo o estado de São Paulo. Já durante a tarde, a aproximação de uma frente fria pelo oceano, deve influenciar na condição de Tempo do estado, aumentando a nebulosidade e provocando pancadas de chuva isoladas, a partir do oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Sexta-feira (29/11)



Com a passagem da frente fria pelo oceano próximo ao estado, a nebulosidade aumenta e o Tempo fica instável com previsão de pancadas de chuva para maior parte do estado de São Paulo. As temperaturas estarão em declínio. (IPMET)

