Frente fria se afasta e calor retorna

Segunda-feira (16/12)



Frente fria deslocou-se para o litoral do Rio de Janeiro, mas ainda favorece as ocorrências de chuvas isoladas e de curta duração, na região norte do estado. Demais regiões não há previsão de chuvas. Temperaturas estáveis.

Terça-feira (17/12) e Quarta feira (18/12)



O Tempo fica estável com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva para grande parte do estado de São Paulo. A exceção fica para o nordeste e leste do estado, principalmente na faixa litorânea, onde há previsão de chuvas fracas e isoladas, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente. Temperaturas elevadas. (IPMET)

