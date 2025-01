Frente fria promete trazer mais chuva e causar queda nas temperaturas

Moradores durante chuva no Centro - Crédito: SCA





Sexta-feira (03/01) a Sábado (04/01)

A sexta feira começa com poucas nuvens e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. No entanto, no decorrer do dia, a implantação de uma nova frente fria pelo litoral paulista, formará áreas de instabilidade que causarão o aumento da nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas em várias regiões do estado, persistindo durante o sábado. Temperaturas máximas com nível de declínio.





Domingo (05/01)

A frente fria se desloca para o litoral do Rio de Janeiro e a condição de instabilidade diminui no estado de São Paulo. Portanto ,a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com áreas de chuvas isoladas que deverão ocorrer, principalmente, nas faixas norte, central e leste do estado. Temperaturas em elevação. (Fonte IPMET)

Leia Também