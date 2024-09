Frente fria chega ao estado de SP e chove em algumas regiões na manhã desta sexta-feira

Imagem Ilustrativa -

A frente fria chega ao estado de São Paulo e já provoca chuvas moderadas nas regiões de Sorocaba e Araçatuba.

São Carlos amanheceu com céu encoberto. Segundo o IPMET de Bauru, a frente fria causará pequena queda nas temperaturas e a máxima na cidade não deve passar dos 33ºC. Há pequena possibilidade de chuva.

No sábado, a rente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas sua proximidade causará chuvas isoladas, no nordeste e leste do estado de São Paulo. Nas demais regiões, o tempo volta a ficar estável, com pouca nebulosidade devido à atuação do sistema de alta pressão pós-frontal. Temperaturas em elevação.

O domingo será ensolarado e sem chuva em todo o território paulista, devido a massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão. Temperaturas em elevação.

