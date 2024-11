Fraudes e golpes: Polícia alerta consumidores com promoções falsas na Black Friday

Polícia Civil - Crédito: divulgação

A última sexta-feira (29) do mês de novembro é marcada pela Black Friday, data em que comerciantes realizam promoções e iniciam as vendas de fim de ano. Pensando em proteger os consumidores e impedir golpes praticados por estelionatários, a Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) cumpriu 585 mandados contra lavagem de dinheiro neste ano, incluindo contra falsas empresas.

O evento, que surgiu nos Estados Unidos, se popularizou no Brasil a partir de 2010. Nessa época, comerciantes aproveitam para “sair do vermelho”, vender mercadorias antigas e iniciar o mês de dezembro com novos estoques para o Natal. Os criminosos, no entanto, também utilizam o período para enganar as vítimas, seja por meio de links falsos ou empresas de fachada. Por isso, é essencial que os compradores fiquem atentos antes de aproveitar as promoções, alerta a Polícia Civil.

Os consumidores devem verificar se o site ou a loja é confiável, conhecido e de boa reputação; monitorar os preços para garantir que os comércios não estejam apenas simulando descontos; desconfiar de ofertas excessivamente atraentes; estar atento às condições de compra e optar por métodos de pagamento seguros. “Nessa época há um aumento na aquisição de produtos e, por isso, é importante que as pessoas tenham atenção para não se tornarem alvos de criminosos”, disse o delegado Thiago Chinellato, da 4ª DCCiber.

As ações têm como objetivo identificar estelionatários e apreender eletrônicos usados nos crimes, contribuindo para as investigações. Além do cumprimento dos mandados, 168 operações foram deflagradas neste ano em São Paulo. As investigações contra suspeitos prosseguem para proteger a população e impedir que os compradores sejam enganados por criminosos.

Diante disso, policiais da DCCiber, incluindo a 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos, especializada no combate ao crime organizado, já cumpriu mais de 2,5 mil mandados de busca e apreensão nos últimos três anos. Durante esse período, foram executadas 338 ordens judiciais em 2021, 868 em 2022 e outras 762 ao longo de 2023, incluindo ações preventivas, para impedir que os golpes aconteçam.

