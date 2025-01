Estudantes do Ensino Médio já podem conferir notas do Provão Paulista 2024

Já estão disponíveis para consulta as notas dos estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio que realizaram o Provão Paulista Seriado em 2024. Além dos resultados das provas de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, os candidatos da 3ª série poderão conferir a correção das provas de redação. Para acessar os resultados, basta clicar no botão de acesso à área do estudante no site https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

A divulgação tem como objetivo abrir espaço para os candidatos verificarem se há algum tipo de inconsistência no resultado e oferecer a possibilidade para entrar com um pedido de recurso, caso necessário, conforme estabelecido pelo edital do Provão Paulista, publicado em 22 de julho de 2024 no Diário Oficial do Estado. O prazo para submissão do pedido de ajuste vai até esta sexta-feira (10).

Para quem estava matriculado em 2024 nas primeiras duas séries do Ensino Médio, os resultados, que darão acesso às universidades, serão computados ao final do ciclo. Para os estudantes da 3ª série, a nota final classificatória para o ingresso nas universidades parceiras será a somatória das provas de 2023 e de 2024. As notas divulgadas nesta quinta-feira ainda não confirmam o acesso às universidades do Provão Paulista. A lista de aprovados, de acordo com o curso escolhido, será divulgada pela Seduc-SP no dia 20 de janeiro de 2025.

15 mil vagas em disputa

O Provão Paulista Seriado garante acesso direto às universidades e faculdades paulistas. Nesta segunda edição da iniciativa, estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

