Escolha de cursos do Provão Paulista deve ser registrada até sexta-feira (29)

A próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, é o último dia para que estudantes da 3ª série do Ensino Médio que concorrem a uma das 15 mil vagas do Provão Paulista Seriado escolham o curso superior de sua preferência na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs.

Cada aluno pode escolher até oito opções. Para a escolha, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP precisam acessar o portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e o registro do aluno. Estudantes de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Na hora de selecionar, os alunos devem estar atentos ao horário de aulas do curso e ao campus onde é oferecido. A Unesp, por exemplo, está em 24 cidades do estado.

O Provão Paulista tem mudado a história de muitas famílias. É o caso dos professores Thiago e Maurília Barros, da zona sul de São Paulo. A filha mais velha do casal, Sofia Barros, foi aprovada ano passado no Provão Paulista para o curso de direito da USP.

“Eu fiquei muito feliz que ela conseguiu, por meio do Provão Paulista, entrar na USP. Foi muito bom ver a capacidade dela, mesmo tendo estudado o tempo todo em escola pública, e ter tido essa oportunidade de ingressar na USP”, revela a mãe Maurília Barros. A segunda filha do casal, Amanda, está no Ensino Médio e já estuda com foco em cursar odontologia.

Na hora da escolha de cursos, é necessário que cada aluno confirme suas escolhas no portal. As opções estarão registradas no perfil de cada estudante e podem ser alteradas até sexta, dia 29 de novembro.

