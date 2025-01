Eixo SP registra queda de mortes nas estradas

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

O balanço das operações Natal e Ano Novo mostra uma redução de vítimas fatais nas 12 rodovias administradas pela Eixo SP. No período de 17 dias entre os dois feriados, de 20 de dezembro a 5 de janeiro, a concessionária registrou uma morte nos 1.221 quilômetros do trecho concedido. No mesmo intervalo de 17 dias, entre o início da Operação Natal de 2023 e o fim da Operação Ano Novo em 2024, foram cinco vítimas fatais registradas. A redução foi de 80%.

Houve queda também no número de feridos. Foram 73 no período encerrado neste domingo contra 77 no balanço do ano passado. Já o número de acidentes teve aumento. Foram 182 acidentes registrados neste balanço contra 139 do balanço passado. Um crescimento de 31%.

Para a coordenadora de Operação de Tráfego da Eixo SP, Raquel Fernandes Monteiro, a redução de mortes representa um avanço importante no esforço da concessionária para chegar ao índice zero de vítimas fatais nas estradas. "Todo esforço da concessionária é para que nenhuma morte ocorra em seu trecho. Nosso objetivo é garantir que todos os usuários das rodovias cheguem ao seu destino com segurança. Cada vida preservada representa uma conquista importante rumo a esse ideal", afirma.

Ainda de acordo com o balanço divulgado, a Eixo SP realizou 3.746 atendimentos durante os dois feriados. Os principais serviços prestados foram de socorro mecânico, com 1.243 registros, de inspeção de tráfego, com 1.179 chamados, e serviço de guincho, com 1.011 solicitações.

3,4 milhões de veículos

O volume de veículos em circulação nas 12 rodovias administradas pela Eixo SP durante os 17 dias que duraram as operações Natal e Ano Novo foi de 3,4 milhões de veículos.

A área de concessão da Eixo SP inclui rodovias como a SP 310 - Rodovia Washington Luís, entre São Carlos e Cordeirópolis; a SP 225 - Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, entre Itirapina e Jaú; a SP 225 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Jaú e Bauru; a SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Bauru e Panorama; e a SP 425 - Rodovia Assis Chateaubriand, entre Parapuã e Presidente Prudente, entre outras.

