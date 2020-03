Desaparecimento de criança está prestes a completar uma semana

Familiares e amigos saíram em busca da criança pela vizinhança, mas ninguém havia notado nada estranho. Segundo a jovem, a filha não consegue engatinhar e toma remédios controlados. Ela nasceu prematura e com microcefalia.

Um cão farejador levou os policiais para um terreno, cerca de 1 quilômetro da residência da família, mas nada foi localizado.

Durante a semana, buscas estão sendo realizadas pela cidade. Mergulhadores procuraram em um lago do munícipio e cães farejadores levaram as equipes até um galpão, onde também nada foi encontrado.

Neste sábado, sexto dia de buscas, as equipes concentram esforços na região do bairro Isto Luppi. (Com informações do Rápido no Ar)