Corpo de jovem que foi arrastada pela enxurrada é sepultado no interior de SP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

30 Out 2024 - 07h27

30 Out 2024 - 07h27 Por Da redação

Sara Gabrielli morreu após ser arrastada por enxurrada - Crédito: arquivo pessoal

Saiba Mais Cidade Jovem desaparece após ser arrastada por enxurrada no interior de SP; chuva causou 3 mortes

O corpo de Sara Gabrielli, jovem de 18 anos que desapareceu ao ser arrastada por uma enxurrada na última quinta-feira (24) em Campinas, interior de São Paulo, foi sepultado na manhã desta terça-feira (29) em uma cerimônia marcada por forte comoção.

Sara foi encontrada na região do Rio Capivari, próximo ao distrito de Campo Grande, a mais de 15 quilômetros do local onde foi levada pela correnteza, na Vila Industrial. A jovem, que trabalhava como vendedora, foi surpreendida pela enchente enquanto voltava para casa pela Avenida Sylvio Moro, conhecida por ser uma área suscetível a alagamentos devido ao transbordamento do Ribeirão Piçarrão.

A operação de busca, que durou cerca de 72 horas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal, com o apoio de drones e outros equipamentos de resgate.

Lih Souza, mãe de Sara, emocionada, expressou gratidão pelo apoio que recebeu de amigos e até de desconhecidos durante os dias de busca. “Minha angústia era não encontrar minha filha. Eu devo isso a Deus, mas também devo muito a vocês, amigos e pessoas que nunca conheci, mas que me abraçaram e ofereceram suas orações pela minha filha,” declarou.

Leia Também