Colisão frontal entre carro e ônibus deixa uma mulher morta na SP-255

Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus deixou uma mulher morta na manhã desta segunda-feira (26), na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), no quilômetro 173+400, em Barra Bonita.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima, moradora de Barra Bonita, conduzia um Ford Escort quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu frontalmente com o ônibus que seguia no sentido oposto, de Igaraçu do Tietê para Barra Bonita.

A mulher morreu no local do acidente. O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves e os trabalhadores rurais que estavam a bordo não se feriram.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local e o Instituto Médico Legal (IML) foi responsável pela remoção do corpo da vítima.

A rodovia chegou a ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência, mas já foi liberada para o tráfego.

