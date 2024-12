Chegada de nova frente fria traz bastante chuva e queda nas temperaturas ao estado de SP

Pedestre caminha sob chuva - Crédito: SCA

Domingo (01/12)



A condição de Tempo volta a ficar estável em parte do estado de São Paulo. Desta forma, a previsão para o estado paulista é de sol intercalado com algumas nuvens no período da manhã e com pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde. Temperaturas em elevação.

Segunda-feira (02/12) e Terça-feira (03/12)



O dia começa com poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, a chegada de uma nova frente fria no decorrer da segunda-feira, aumenta a nebulosidade e provoca áreas de chuvas e trovoadas isoladas, algumas de forte intensidade, acompanhadas por descargas elétricas. Na terça-feira, esse sistema desloca-se gradativamente para o Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade permanece no estado paulista. Temperaturas em leve declínio.

Quarta-feira (04/12)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, mas o Tempo permanece com sol entre muitas nuvens e com áreas de chuvas em algumas regiões paulistas, principalmente nas localizadas na faixa norte e leste do estado. Temperaturas em elevação. (IPMET)

