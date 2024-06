Candidatos fazem a prova do Vestibulinho das Etecs neste domingo (9)

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

A prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre será aplicada neste domingo (9), às 13h30, em unidades de ensino de todo o estado de São Paulo. Os 74.142 inscritos para o processo seletivo terão até quatro horas para responder às questões do exame. Os gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira (12), a partir das 15h, pelo site vestibulinhoetec.com.br. Neste Vestibulinho, as Etecs oferecem 41.790 vagas para cursos técnicos, Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

O local em que o candidato fará o exame está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br e na unidade em que se pretende estudar. A confirmação desta informação é de inteira responsabilidade do participante.

No dia do exame é recomendado que o candidato mantenha a calma, revise as instruções e chegue com uma hora de antecedência ao local, para evitar imprevistos. Outras orientações importantes:

Lembre-se de conferir o local do exame no site, no menu Área do Candidato;

Os portões da escola serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30 pontualmente. Após esse horário, não será permitida a entrada de nenhum candidato;

Depois do início da prova, às 13h30, é preciso permanecer na sala até, no mínimo, às 15h30. Após esse horário será possível deixar o local e levar o caderno de questões;

Para fazer o exame é necessário levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua;

É indispensável a apresentação de um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade para conferência dos dados;

Somente serão aceitos documentos digitais apresentados nos aplicativos oficiais dos respectivos emissores.

Os candidatos inscritos fazem a prova de acordo com a modalidade do curso escolhido. Conheça os detalhes para cada uma das opções:

Cursos técnicos

O exame para cursos técnicos é composto por 50 questões-teste, contendo cinco alternativas (A, B, C, D, E) das quais apenas uma resposta é a correta. O conhecimento analisado é baseado em competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II, nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Cada questão vale um ponto.

Valores e ações que contribuem para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e voltada para a preservação da natureza também são avaliados. Ou seja, se foram adquiridos valores e atitudes para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, aplicando ações de intervenção solidária na realidade.

