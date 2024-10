Bombeiros encontram corpo de segunda vítima de naufrágio no litoral de São Paulo

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 13h47

O Grupamento de Bombeiros Marítimo encontrou na manhã desta sexta-feira (4) o corpo da segunda vítima de um naufrágio ocorrido na tarde do último domingo (29), no local conhecido como Garganta do Diabo, em São Vicente, litoral de São Paulo.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h por testemunhas que viram o corpo boiando na Praia de Itaquitanduva. Familiares estiveram no local e reconheceram Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos.

Na última quarta-feira (2), os bombeiros já haviam localizado o corpo de Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos. Ambas moravam na capital paulista.

Elas estavam com outras cinco pessoas quando embarcação afundou na região conhecida como Garganta do Diabo, entre a Ilha Porchat e a praia de Paranapuã.

Cinco pessoas foram resgatadas, sendo dois homens e três mulheres. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e encaminhou quatro vítimas ao Pronto-Socorro Central de São Vicente para avaliação médica. Uma pessoa recusou atendimento e deixou o local. Todos os resgatados estavam conscientes e orientados.

