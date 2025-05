Atriz mirim Milena Brandão é internada na UTI após sete paradas cardíacas

Compartilhar no facebook

Milena Brandão foi diagnosticada com tumor de 5 centímetros no cérebro -

Milena Brandão, atriz mirim de 11 anos, foi internada em estado grave em uma UTI na cidade de São Paulo após sofrer sete paradas cardíacas. A jovem integra o grupo de figurantes da novela A Infância de Romeu e Julieta, exibida pelo SBT, e também participou da série Sintonia, da Netflix.

Segundo informações da mãe e representante da atriz, Thays Brandão, Milena deu entrada no hospital após relatar fortes dores de cabeça. Durante os exames, os médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro da menina. Ainda não há confirmação se trata-se de um tumor ou cisto.

Milena permanece intubada e internada na UTI. De acordo com Thays, as paradas cardíacas ocorreram durante uma tentativa de transferência para o Hospital das Clínicas, também em São Paulo. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os tratamentos adotados.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Milena também já atuou em diversas campanhas publicitárias, especialmente no segmento da moda infantil.

com informações do jornal O tempo

