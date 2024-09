Alunos de outras redes no Provão Paulista: Educação de SP divulga locais da avaliação que acontece entre outubro e novembro

Estudantes de redes públicas do país que se inscreveram para o Provão Paulista Seriado deste ano já podem conferir o local, data e horário das provas no site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A avaliação, que chega ao seu segundo ano, possibilita acesso direto de estudantes da rede pública paulista e de outros estados às universidades e faculdades estaduais.

No total, 1.730 estudantes das 1ª, 2ª e 3ª séries farão as provas em cinco pólos, localizados nas cidades de Araçatuba, Campinas, Itapetininga, Ribeirão Preto e São Paulo. No ano passado, primeiro ano de Provão Paulista Seriado, as provas foram aplicadas apenas na capital paulista. Esses estudantes estão matriculados em unidades públicas de outros estados e também nos institutos federais de Ensino Médio.

As informações sobre local e horários de prova estão publicadas neste link e no site do Provão Paulista Seriado, o https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

A prova que dá acesso a mais de 15 mil vagas na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) está marcada para os dias 30 e 31 de outubro para estudantes da 3ª série do Ensino Médio e para os dias 11 e 12 de novembro para alunos das 1ª e 2ª séries.

As provas da 3ª e 2ª série acontecem no período da manhã e da 1ª série no período da tarde.

O Provão Paulista Seriado permite que alunos do Ensino Médio comecem a construir sua trajetória rumo à universidade desde a 1ª série. A participação no Provão é contabilizada a cada ano e, a somatória, necessária para os processos seletivos nas instituições de ensino superior parceiras.

Para que estudantes da 3ª série participem da edição deste ano, é necessário que eles tenham feito as provas da 2ª série em 2023, assim como estudantes da 2ª série devem ter participado da primeira edição enquanto matriculados na 1ª série no ano passado. Só puderam se inscrever e participar do Provão pela primeira vez neste ano aqueles alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio, independentemente da rede pública de ensino.

