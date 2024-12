Aeronave com 400 tijolos de cocaína é interceptada pela PM; destino da droga era Rio Claro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O piloto do avião de 33 anos e um passageiro de 45 foram presos no local. Foto: Secretaria da Segurança Pública/Governo de SP -

Uma aeronave de pequeno porte transportando cerca de 400 tijolos de pasta base de cocaína foi interceptada nesta segunda-feira (16) por policiais militares a bordo do helicóptero Águia, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a droga tinha como destino a cidade de Rio Claro.

A operação ocorreu após a aeronave, que havia partido do Mato Grosso do Sul, pousar em um aeroporto clandestino próximo ao terminal aéreo de Penápolis, na região de Araçatuba.

De acordo com a PM, o piloto percebeu a aproximação do helicóptero Águia logo após pousar e tentou manobrar o avião para fugir. No entanto, a tentativa foi frustrada pelos policiais, que impediram a decolagem.

A ação foi realizada em apoio à 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e à Polícia Federal, que são responsáveis pela investigação. O cerco terrestre foi reforçado por viaturas do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), garantindo o sucesso da operação.

A droga e a aeronave foram apreendidas, e as investigações continuam para identificar os responsáveis pela logística e distribuição do entorpecente.

Leia Também