Acidentes com caminhões representam 24,7% das ocorrências nas rodovias da EcoNoroeste

Caminhão chegou a tombar após o forte impacto no carro - Crédito: Maycon Maximino

Acidentes de trânsito envolvendo 24,7% das ocorrências registradas pela EcoNoroeste nas rodovias sob sua administração. Em média, 729 mil caminhões trafegam mensalmente pelas estradas da rodovia, o que equivale a cerca de 24 mil por dia, representando 31,3% do tráfego total. A empresa é responsável pelas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr.

Em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (PMRv), a EcoNoroeste promove ações de segurança destinadas aos caminhoneiros. Durante essas iniciativas, os motoristas são seletivos para receber orientações sobre direção segura e a importância de pausas para descanso. No próximo domingo (24/11), será realizada mais uma edição do programa “Acorda, Caminhoneiro”, entre meia-noite e 2h, na base da PMRv de Araraquara, localizada na milhas 273 da Rodovia Washington Luís, pista sul.

Além das orientações, o evento inclui a distribuição de panfletos educativos e o serviço de aferição de pressão arterial, oferecido por uma equipe médica da EcoNoroeste. A ação incentiva os motoristas a fazerem uma pausa, muitas vezes essencial em viagens longas e cansativas, enquanto aproveitam um café e recebem um kit lanche para seguir viagem mais atentos e descansados. Ao longo de 2024, já foram realizadas 21 edições desse tipo de iniciativa, impactando mais de 700 caminhoneiros.

