Acidente em rodovia deixa uma pessoa morta e sete feridas no interior de SP

Na noite do último sábado (14), um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta na Rodovia Luis Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste, resultou na morte de uma jovem de 19 anos e deixou outras sete pessoas feridas, sendo duas em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, o acidente ocorreu por volta das 22h52, no km 26, em uma área rural da rodovia. A motocicleta Honda CG Titan 125, pilotada por K.H.C.S., de 19 anos, e com Cellyne Lima da Silva, também de 19 anos, como passageira, seguia no sentido Limeira-Santa Bárbara quando foi atingida por um Audi A3, dirigido por C.V.P., de 46 anos, que estava acompanhado por um adolescente de 13 anos.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram arremessados, e o motorista do Audi perdeu o controle do veículo, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com um Citroën C3. No Citroën, além do motorista havia outras três pessoas.

Cellyne Lima da Silva sofreu ferimentos graves e morreu no local. O piloto da motocicleta e o passageiro do Audi também ficaram gravemente feridos. Os demais envolvidos tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo serviço de ambulância aos prontos-socorros Dr. Edison Mano e Dr. Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste.

As circunstâncias da morte de Cellyne ainda não estão totalmente esclarecidas. Há indícios de que ela pode ter sido atropelada ou arrastada pelo Citroën, já que o corpo foi encontrado à frente do veículo.

A Polícia Rodoviária realizou testes de bafômetro nos condutores. Apenas o motorista do Citroën concordou em fazer o teste, que deu resultado negativo. O motorista do Audi afirmou não se lembrar do que aconteceu, relatando apenas que havia uma moto à sua frente antes do acidente. Segundo o condutor do Citroën, o Audi trafegava em alta velocidade no momento da colisão.

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia e continuará investigando o caso.

