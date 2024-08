Acidente aéreo em Vinhedo: não há sobreviventes entre as 62 pessoas a bordo

SIGA O SCA NO

Avião ficou destruído após a queda - Crédito: Reprodução Metropoles

A queda de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9), resultou na morte de todas as 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave, que havia decolado de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), atingiu o condomínio Residencial Recanto Florido, segundo informações da Prefeitura de Vinhedo.

A confirmação do trágico desfecho foi dada por um assessor da prefeitura que está no local do acidente. A aeronave turboélice atingiu o quintal de uma casa, causando destruição, mas os moradores da residência conseguiram sair ilesos.

