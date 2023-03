Grêmio São-carlense anuncia a formação de equipe feminina

O poder é delas: Grêmio vai ter a sua alcateia de lobas ávidas por vitórias - Crédito: Divulgação

No mês dedicado às mulheres, uma notícia alvissareira para o esporte são-carlense: o Grêmio vai montar uma equipe feminina para a disputa da Divisão Especial (equivalente a Série A2). A competição é promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A informação foi passada no início desta semana pelo supervisor de futebol, Eduardo Imparato. Hoje, o Lobo da Central tem a equipe profissional (sub23) e todas as categorias de base no masculino.

Mas a partir de agora, as atenções voltam para as Lobas. Inicialmente será montada a equipe adulta para a disputa do Paulista no segundo semestre. Mas a médio/longo prazo o clube irá trabalhar com as categorias de base.

Em uma entrevista exclusiva para o São Carlos Agora, Imparato garantiu que trabalhar com o futebol feminino sempre esteve nos planos gremistas e com o incentivo da própria FPF para disseminar a modalidade, o clube optou por começar o trabalho.

Imparato afirmou que entrevistas tiveram início para a contratação da comissão técnica que nos próximos meses começa a montagem da equipe. “Vamos montar um time competitivo para que possamos representar São Carlos da melhor possível”, garantiu Imparato.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - O que motivou o Grêmio a investir no futebol feminino? E por que esperou março para anunciar a novidade?

Eduardo Imparato - Na verdade sempre esteve nos planos do Grêmio ativar o futebol feminino. Se você pegar desde do início da nova gestão, estamos ano após ano, trazendo novidades para o clube e anunciamos pelo fato de março, ser considerado o mês das mulheres. Esse mês marca o início dos trabalhos deste novo departamento dentro do Grêmio.

SCA - Esta equipe irá disputar quais competições em 2023? Qual é a meta definida para este início de trabalho?

Imparato - A FPF vem encorajando e apoiando para que os clubes paulistas tenham sua equipe feminina e esse ano iremos disputar a Divisão Especial do Paulista, espécie de série A2 e a meta é montar uma equipe bem competitiva.

SCA - Qual será a média de idade das atletas? Como elas foram escolhidas? Quem será o técnico? Quando iniciam-se os trabalhos?

Imparato - O campeonato só terá início em setembro. Então a captação de atletas terá início bem em breve. Agora em abril, teremos uma peneira realizada pela FPF em São Carlos e estaremos presentes para analisar as atletas. A princípio será montada a equipe principal para esse ano e a respeito do treinador, ainda estamos fazendo entrevistas.

SCA - A meta do clube é ter apenas uma equipe adulta ou irá fomentar a base feminina em São Carlos e região?

Imparato - A curto prazo a equipe adulta, porém nos próximos anos já trabalhamos com a hipótese de categorias de base.

SCA - A médio/longo prazo o que pretende o Grêmio com a formação de uma equipe feminina?

Imparato - Desenvolver o esporte, dar oportunidade para as atletas da região. Temos excelentes jogadoras por aqui e o futebol feminino hoje é uma realidade.

SCA - O fato da modalidade crescer no país e em 2023 acontecer a Copa do Mundo fez com que animasse a direção a ter tal iniciativa? Por que?

Imparato - A Copa de 2023 a ser realizada na Austrália e Nova Zelândia, lógico que vai fomentar muito o esporte esse ano, porém independente disso, já tínhamos em mente a ativação do feminino.

SCA - Como o clube vê o investimento no futebol feminino? O que ele pode agregar para os torcedores/as e até mesmo para a sociedade são-carlense?

Imparato - Assim como todas as categorias, sempre tem de haver um grande investimento e estamos planejando tudo com muita responsabilidade, para dar oportunidades a todas as atletas e atrair cada vez mais torcedores para o Grêmio.

SCA - Esta ideia é fomentada há quanto tempo? De quem partiu a iniciativa e por que?

Imparato - Temos parceiros que já trabalham conosco que sempre partilharam da ideia do futebol feminino e estão compondo esse novo departamento.

SCA - A perspectiva é tentar fazer de São Carlos uma referência no futebol feminino? Por que?

Imparato - São Carlos já é referência, visto ter em nossa cidade, a ex-atleta e capitã da seleção brasileira, Mônica de Paula, uma das atletas mais vitoriosas de São Carlos. Temos atletas de seleção brasileira e pertencentes a Ferroviária, que hoje é referência para todas, nascidas e morando aqui também. O futsal de São Carlos, representado pela ASF é outra referência muito respeitada pelo Estado, visto a quantidade de vitórias e troféus que conquistou nos últimos anos.

SCA - Considerações finais

Imparato - É um projeto novo, que em muito breve serão anunciados toda sua equipe técnica e os próximos passos.

