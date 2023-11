Deportivo Sanka goleia na semifinal da Copa Record

Jogadoras comemoram a vitória e a vaga na final - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino Deportivo Sanka brilhou na Copa Record. Na noite desta terça-feira, 31, a equipe são-carlense goleou São João da Boa Vista por 4 a 0, gols de Jéssica Rocha (dois), Bruna e Thaizinha. A partida aconteceu no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e as Leoas representam o distrito de Santa Eudóxia no torneio.

Com o resultado, o Deportivo fará a final contra a ASF, em um clássico são-carlense na competição regional.

A partida contra São João começou truncada com as equipes se estudando e aos poucos, as Leoas começaram a impor o ritmo de jogo, criando várias chances.

Mas as emoções ficaram guardadas para a etapa final. Com novas determinações do técnico Renê Benacci, o Deportivo se soltou e com muita intensidade não deu chance ao adversário e fez os gols que garantiram a disputa do título.

