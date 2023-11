Corrida pedestre irá agitar São Carlos em novembro

SIGA O SCA NO

Prova pedestre é uma das atrações para novembro, mês de aniversário de São Carlos - Crédito: Divulgação

O mês de novembro, que marca os 166 anos de São Carlos (comemorado no dia 4), promete ser agitado e um dos eventos que tradicionalmente ocorre todos os anos é o Circuito Sesc de Corridas, etapa São Carlos, com provas de 3 km e 6 km que são realizadas na Avenida Comendador Alfredo Maffei.

Como prévia das corridas, durante o mês ocorre ainda três dias de programação com oficinas programa com oficinas, dicas, aulas abertas, clínica, workshop, bate-papos e espetáculo.

A corrida, por sua vez, faz parte de um projeto composto por uma série de provas para pedestres com percursos e distâncias variadas, realizada em diferentes cidades do estado de São Paulo, objetivando estimular a prática de esporte e atividade física. O evento é uma oportunidade de exercício da cidadania, de descoberta de um bem-estar e da possibilidade de uma melhor qualidade de vida, além de promover a inclusão e a integração de diversos grupos e pessoas.

A etapa São Carlos, com distâncias de 3 km e 6 km, com percurso aferido tem a supervisão técnica pela Federação Paulista de Atletismo e será domingo, 26, com largada às 8h30. A largada da prova PCD's será às 8h25. A prova será na Avenida Comendador Alfredo Maffei.

As inscrições abertas até o dia 19 no portal sescsp.org.br ou enquanto houver disponibilidade de vagas.

Programação

Entrega de kits

Dia 24/11, sexta, às 18h

Dia 25/11, sábado, às 10h

Ginásio de eventos

Livre

Grátis

Oficina

Suco pré-treino para Corredores

Com Marilia Martini

Os sucos energéticos e pré-treino são alimentos de fácil consumo e requerem pouco preparo e durante muito tempo seus valores nutritivos foram pouco enfatizados. Para o corredor, também pode ser um importante nutriente, no equilíbrio da atividade nutricional.

Marilia Martini, nutricionista formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, mestre em alimentos e nutrição pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP. Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Nutrição e Fitoterapia pela UFSCar.

Dia 24/11, sexta, às 18h30

Dia 25/11, sábado, às 10h e 13h

Ginásio de eventos

Livre

Exclusivo para inscritos no Circuito Sesc de Corridas - São Carlos 2023. Retirada de senhas 1h antes da atividade.

Clínica e Workshop

Correções posturais na corrida

Com Vitor Tessutti

Objetivo de avaliar e discutir a técnica da corrida. Apresentar aos praticantes os principais erros durante a caminhada ou a corrida. Transmitir estratégias (exercícios e cuidados) para tornar essas práticas mais seguras e longevas e reduzir o perigo de lesões.

Com Vitor Tessutti, bacharel em Esporte pela USP-SP, mestre em Ciências da Reabilitação, também pela USP-SP e doutorando em Ciências da Saúde, pela Unifesp.

Dia 24/11, sexta, às 19h e 20h30.

Dia 25/11, sábado, às 11h, às 12h, às 13h e 17h.

Ginásio de eventos

A partir de 16 anos

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Exclusivo para inscritos no Circuito Sesc de Corridas - São Carlos 2023. Retirada de senhas no horário e local da atividade.

Aula aberta

Treino de Corrida

Com Ademir Paulino

Um pouco de sua vasta experiência, desde a corrida de base até os métodos utilizados pelos corredores quenianos.

Ademir Paulino é treinador e atleta, formado em Educação Física pela Universidade Ibirapuera e pós-graduado em natação e Triathlon pela FMU e Unicamp. Único treinador brasileiro com parceria do Kenya Experience - Criador do Camp Kenya experiencie Brasil (para corredores Brasileiros). Como atleta, é campeão mundial de Aquathlon em Beijing e vice-campeão de Aquathlon em Edmonton.

Dia 24/11, sexta, às 20h

Ginásio de eventos

Livre

Inscrições no local e horário da atividade.

Aula aberta

Alongamento para corredores

Com educadores do Sesc

Para aumentar os níveis de flexibilidade e relaxamento dos músculos e diminuir os riscos de lesões durante os treinos e provas de corrida. Além disso, melhorar, corrigir a postura corporal e estimular a qualidade dos movimentos nas atividades diárias.

Dia 25/11, sábado, às 10h

Ginásio de eventos

Livre

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Bate-papo

O corredor amador e o prazer de correr

Com Ademir Paulino

Aprenda as técnicas dos melhores corredores do mundo, os segredos dos atletas, os treinamentos e dicas para aprimorar e aprender. A corrida de rua é o esporte mais democrático do mundo e leva milhares de pessoas a percorrer os mais diversos cenários. Qual o prazer desses corredores? Como começar e manter foco no treinamento?

Ademir Paulino é treinador e atleta, formado em Educação Física pela Universidade Ibirapuera e pós-graduado em natação e Triathlon pela FMU e Unicamp. Único treinador brasileiro com parceria do Kenya Experience - Criador do Camp Kenya experiencie Brasil (para corredores Brasileiros). Como atleta, é campeão mundial de Aquathlon em Beijing e vice-campeão de Aquathlon em Edmonton.

Dia 25/11, sábado, às 14h

Ginásio de eventos

Livre

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Grátis.

Bate-papo

Com Marlei Willers

Aos 45 anos, Marlei Willers está em plena forma e começa a colher os frutos de muito treinamento e disciplina. Foi apresentada à corrida de rua há seis anos, pelo primo, e logo de cara se destacou. Venceu as três primeiras maratonas que fez: Fila, Curitiba e Porto Alegre. Nesta última, quebrou o recorde gaúcho que já durava 15 anos. Fez os 42km em 02:43:59, a marca anterior era de Geni Mascarello - 02:44:06. Ainda é uma corredora amadora.

Dia 25/11, sábado, às 16h30

Ginásio de eventos

Livre

Grátis - Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Aula aberta

Aquecimento

Com educadores do Sesc

Dia 26/11, domingo, às 8h

Ginásio de eventos

Livre

Grátis - Lugares limitados.

Espetáculo

Show Bateria da Federal

A bateria da Federal anima os participantes do Circuito Sesc de Corridas, etapa São Carlos, com um repertório repleto de sucessos.

Dia 26/11, domingo, às 8h30

Ginásio de eventos

Livre

Grátis - Lugares limitados.

