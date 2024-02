Com retorno de Jaconi, Grêmio pega Barretos em partida que vale a ponta

Rafael comanda interinamente o Grêmio pela segunda vez: técnico tenta mais uma vitória para manter a ponta na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A rodada 8 da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. Quatro equipes lutam diretamente pela liderança e duas delas estarão frente a frente no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 19h desta quarta-feira, 28.

O Grêmio São-carlense, líder com 16 pontos, recebe a visita do Barretos, quarto colocado com 14 pontos. Mais duas equipes lutam pela ponta da A4: XV de Jaú que também tem 16 pontos e Francana, com 14 pontos.

Pelo lado gremista, a meta é não perder a ponta e o auxiliar técnico fixo do clube, Rafael Sundermann será mais uma vez o interino para o importante compromisso. Ele poderá contar com o zagueiro Eduardo Jaconi que retorna após suspensão automática contra o Audax. Por outro lado o zagueiro Christian entregue ao departamento médico, está fora de combate. Há ainda a possibilidade das presenças do meia e do lateral direito Gustavo Moreira, que são dúvidas para o jogo.

Preparação forte

Apesar do pouco tempo de preparação, já que o Grêmio venceu o Audax na tarde de sábado, 24, Rafael disse que trabalhou forte o time para encarar o Barretos e espera um jogo complicado.

“Vamos enfrentar um plantel muito qualificado e que ocupa a quarta colocação na classificação. Estamos felizes e confiantes nas respostas que os atletas vêm nos dando. Sabemos que temos que ser muito competentes, extremamente competitivos e muito eficientes para lutar pelos nossos objetivos”, disse o interino que espera a presença do torcedor no Luisão apoiando o time. “A nossa entrega e nossa ambição vai ser total”, garantiu.

Animado e otimista, Rafael vê a oportunidade de ser o técnico como um incentivo para seu futuro no futebol. E se sente orgulhoso. “Mesmo de forma interina, é uma honra e um orgulho enorme em poder prestar esse serviço ao clube, que iniciamos uma trajetória em 2019. Alguns jogadores do elenco já conhecíamos, como auxiliar técnico da temporada 2023. Fui adversário de alguns e de outros já admirava pelas suas carreiras”, analisou. “Vejo como motivo de muito orgulho poder participar desse trabalho e poder contribuir de todas as formas possíveis. Estou motivado para, de alguma forma, evoluir cada atleta do nosso elenco, transmitindo confiança e compartilhando conhecimentos. Por enquanto, estamos dando sequência no trabalho e aguardando as diretrizes da diretoria quanto a chegada de um novo treinador”, finalizou.

Rodada 8

Quarta-feira, 28

15h – Jabaquara x Independente

15h – Nacional x Taquaritinga

15h – Rio Branco x América

15h – Vocem x Joseense

19h – Grêmio São-carlense x Barretos

19h30 – Francana x Audax

19h30 – Barbarense x Penapolense

20h – XV de Jaú x SKA Brasil

Classificação

Grêmio São-carlense, 16 pontos

XV de Jaú, 16

Francana, 14

Barretos, 14

Taquaritinga, 12

Rio Branco, 10

Vocem, 10

Audax, 9

Barbarense, 9

Penapolense, 8

América, 8

Nacional, 7

Joseense, 5

Jabaquara, 5

Independente, 4

SKA Brasil, 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também