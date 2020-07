Veja seu horóscopo para esta sexta-feira (31/07)

Áries – Fase de influências astrais animadoras para o trabalho rotineiro ou para quem espera uma oportunidade de partir para seu próprio negócio. Você estará brilhando no setor afetivo. Tente em jogos e loteria. C. 794 M. 9016

Touro – As finanças caminham para a estabilidade. Trabalho em fase de organização. Avalie seu relacionamento familiar e evite cobranças aos parentes próximos. Tensão nervosa, se cuide. C. 857 M. 4529

Gêmeos – Vênus, transita no seu signo e você pode resolver alguns problemas financeiros. Conte com sócios, superiores e deve aproveitar para mudar os negócios e trabalho. Amor com emoções. C. 369 M. 8841

Câncer – Clima super esperançoso no trabalho com possibilidade de aumentar os ganhos. Planeje novos compromissos. Com seu amor, uma boa conversa esclarecerá os problemas. C. 023 M. 7154

Leão – Acredite no sucesso, o Sol no seu signo proporciona chances de ganhos. Trabalho e negócios se movimentam. Mas, terá que arregaçar as mangas e lutar pelo que deseja. Tente em jogos e loteria. C. 130 M. 5678

Virgem – A influência astral é bem exigente e pode trazer problemas no lar e setor de trabalho. Dê um tempo nas investidas financeiras, não compre à prazo ou negocie. C. 412 M. 0783

Libra – Fase de total apoio no trabalho e negócios. Mais feliz com a família, pode sair para compras domésticas e pensar em nova decoração para o lar. Estará mais romântico e sensual. Saúde perfeita. C. 884 M. 9932

Escorpião – Marte, na sua casa de colaboração indica uma fase de transformação nos negócios e trabalho. Coloque suavidade em suas ações com a pessoa amada. C. 248 M. 1397

Sagitário – O Sol no signo de Leão, faz você realizar novas atividades. Sorte em negócios com Gêmeos, Touro e Libra. Você se sente bem e quer sair da rotina. Desejos atendidos no amor. C. 663 M. 2071

Capricórnio – Você passa pelo alerta, não inicie trabalhos, negócios ou peça favores à família. Dê atenção à pessoa amada e mostre seu lado colaborador. Cuidado com a saúde. Não se queixe dos colegas. C. 951 M. 3265

Aquário – A ousadia beneficia seus projetos profissionais, você esta mais livre para atuar nos negócios e trabalho. Pode fazer compras para o lar. Terá boas relações com a sua família. Muito poder de sedução. C. 105 M. 4820

Peixes – Se concentre nos seus objetivos profissionais. Não fique parado, vá em busca de novos negócios. A família precisa de estímulos e será você quem deve acertar os problemas. C. 576 M. 6403

