Teatro #EmCasaComSesc tem novas atrações, mas sem a presença de público

Crédito: Divulgação

A programação de Teatro #EmCasaComSesc está em nova fase, com os atores e as atrizes ocupando os palcos das unidades do Sesc na capital paulista, além das apresentações transmitidas das casas dos artistas. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher versões de espetáculos com estruturas maiores, que contarão com os recursos do palco para a transmissão. Nesta nova fase, os teatros receberão as peças sem a presença do público e dentro de todos os protocolos de segurança. Em novo horário, mais cedo, às 21h, a série tem apresentações aos domingos, quartas e sextas.

O formato híbrido, com a manutenção das transmissões realizadas da casa dos artistas, permite que a série continue oferecendo encontros com nomes de outros estados e com atores e atrizes em condições de maior vulnerabilidade ao coronavírus. Com a possibilidade das transmissões nos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais profissionais, ajudando a estimular o setor cultural. Com uma parcial e gradativa retomada das atividades do Sesc São Paulo, o início da programação nos palcos é um momento importante para a cultura e para uma retomada mais ampla no futuro.

Na quarta-feira (4/11), com transmissão do palco do Sesc Santana, a DeSúbito Cia. apresenta “Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta”, com Tamirys O'hanna, Carla Zanini, Marô Zamaro e Mônica Augusto, dramaturgia de Ricardo Inhan e direção de Ricardo Henrique. A peça fala dos conflitos e dos questionamentos de uma jovem em sua jornada de autoconhecimento e traz à tona temas como desilusões amorosas e a descoberta da sexualidade. Charlotte é uma adolescente que mora em uma pequena cidade do interior, onde vive seus primeiros relacionamentos. Tudo acontece na garagem, único lugar onde se sente livre para extravasar seus desejos e pensamentos. Em meio ao cotidiano pacato, a jovem começa a descobrir que se atrai por garotas. Mas, para dizer isso em voz alta, terá que ultrapassar preconceitos maiores que o seu quintal. Vencedora do Programa de Ação Cultural (ProAc) Manifestações com Temática LGBT (2008), a montagem é inspirada na HQ “O Enterro das Minhas Ex” (Editora Nemo, 2016), da francesa Anne-Charlotte Gauthier. Classificação: 12 anos.

Sexta-feira (6/11) é a vez da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico apresentar, diretamente do palco do Sesc Ipiranga, a peça “Fronteira”, com Tathiana Botth e Thaís Rossi, direção de Marcelo Lazzaratto e texto de Carla Kinzo. Duas mulheres estão em uma zona fronteiriça e vivem um dilema. Enquanto uma quer cruzar para o outro lado, a outra controla a passagem das pessoas entre os territórios. A dramaturgia apresenta o cotidiano dessas duas figuras sem nome, presas a um presente imutável. Sobreviventes em meio a um território em ruínas, elas precisam uma da outra para ressignificar essa nova realidade, sem deixar ruir a fronteira interpessoal existente. Os dias passam. No decorrer da peça, se descobre que há muito mais na relação entre as duas do que se percebe à primeira vista. Com o espetáculo, que fez temporada no Sesc Pinheiros em 2019, a companhia expande a sua pesquisa sobre deslocamentos humanos, iniciada com o espetáculo “Diásporas” (2017), investigando os múltiplos significados implícitos no conceito de “fronteira”. Classificação: 12 anos.

Encerrando a semana, no domingo (8/11), Marcio Nascimento apresenta de sua casa, no Rio de Janeiro, o espetáculo solo “Iago”, com texto de Geraldo Carneiro e direção do ator e de Miwa Yanagizawa. O texto é baseado na tragédia “Otelo”, de William Shakespeare (1564-1616), que conta a trágica história do general mouro que dá nome à peça, vitimado pela vingança de seu alferes Iago, que o faz acreditar ter sido traído pela mulher, Desdêmona. No monólogo baseado na obra shakespeariana, Iago é o protagonista e conta sua história em primeira pessoa. O ódio do personagem preterido pelo general Otelo na promoção para tenente e a manipulação que exerce sobre os demais personagens determinam a ação. Ao revisitar os eventos passados na tragédia original, Iago faz uma reflexão sobre cobiça, materialismo, seu poder de conspiração e as consequências de seus atos. Em cena, Marcio interpreta quatro personagens com a manipulação de formas animadas criadas por Bruno Dante e Carlos Alberto Nunes. O trabalho estreou no Sesc Copacabana em 2019 e foi indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator para Marcio Nascimento, e ao Prêmio Botequim Cultural, na categoria Especial, para Geraldo Carneiro, pela adaptação de “Otelo”. Classificação: 14 anos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também