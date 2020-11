Sucesso o início do Festival Virtual da Filarmônica de São Carlos

Crédito: Divulgação

Teve início nesta segunda-feira, o Festival Virtual da Filarmônica de São Carlos, e no primeiro dia ocorreu a Masterclass dos professores Jairo Chavez (viola) e Hanry Daswson (violino), que foi considerado foi um grande sucesso entre os participantes.

Durante as atividades online, alunos de diversas cidades brasileiras estiveram presentes, com uma atenção diferenciada, devido a qualidade técnica dos participantes.

O destaque ficou para o esforço de um aluno do Pará, que demonstrou grande capacidade técnica e artística, mas que, por diversos motivos, está sem professor. A Filarmônica de São Carlos estuda adotar o aluno.

Nesta terça-feira, 24, acontece a Masterclass de violino com o professor doutor Marcos Santos e de contrabaixo, com o professor André de Souza, que também é o coordenador do festival.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também