Série de debates online tratará de liderança no esporte, cinema, sustentabilidade e memes

O ex-jogador de futebol Cafu é um dos convidados das conferências online

Com o objetivo de incentivar a reflexão no contexto desafiador em que nos encontramos, a série Ideias, traz a transmissão ao vivo de debates sobre as principais questões que tencionam a agenda sociocultural e educativa atual. Sempre às 16h, as conferências acontecem pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo, com participação do público e tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Na próxima terça-feira, 2 de junho, o ex-jogador de futebol e capitão da seleção brasileira no penta Cafu, a bicampeã olímpica de vôlei Fabiana Claudino e o jornalista e apresentador Felipe Andreoli falam sobre a construção da liderança no ambiente esportivo. Na quinta-feira, dia 4, é dia de cinema na pandemia com a presença dos professores Ismail Xavier e Carlos Calil, este que ocupou a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com mediação de Rodrigo Gerace.

Na sexta-feira, 5 de junho, o público que acessar o YouTube do Sesc São Paulo às 16h vai conferir um debate sobre Modos de Viver Sustentáveis, com as presenças de Lia Esperança, Célio Turino, Gabriela Graça Ferreira e Renato Morgado que trarão novas ideias e ações de minimização dos impactos ambientais. E encerrando a programação da semana, no sábado, dia 6, a curadora, escritora e professora em arte Clarissa Diniz divide suas experiências sobre a cultura dos memes na internet com a artista visual Aleta Valente, conhecida nas redes sociais pelo perfil @ex_miss_febem3.

PROGRAMAÇÃO IDEIAS

Dia 2/6, terça-feira, às 16h

Como é ser... capitã(o)

A série Ideias apresentará o tema "Como é ser... capitão(ã)" e contará com a presença virtual do capitão do penta Cafu, da bicampeã olímpica de vôlei Fabiana Claudino, e mediação do jornalista Felipe Andreoli (jornalista). A ação debaterá a construção da liderança no ambiente coletivo, os desafios enfrentados por quem assume esse papel no esporte, e a figura do líder da equipe na construção de relacionamentos entre seus pares, comissão técnica e dirigentes.

Participantes:

Cafú – Capitão da Seleção Brasileira de futebol que conquistou o pentacampeonato.

Fabiana Claudino – Bicampeã olímpica de vôlei.

Mediação:

Felipe Andreoli – Jornalista.

Dia 4/6, quinta-feira, às 16h

Cinema em Tempo de Pandemia

Debate sobre a nossa relação com o cinema no isolamento social, uma experiência que, viabilizada pelos canais de acesso online a filmes de hoje e de ontem, traz a nossa atenção problemas que afetam as coleções e arquivos de filmes no Brasil e gera interrogações sobre as condições que vão afetar a produção de filmes brasileiros.

Participantes

Ismail Xavier – Teórico e professor de Cinema brasileiro, autor de inúmeras publicações, entre as quais "Nelson Rodrigues e o cinema" (2004) e a coletânea de ensaios "Ismail Xavier: Um pensador do cinema brasileiro", publicado pelas Edições Sesc (2019).

Carlos Augusto Calil – Professor de Cinema, Rádio e Televisão da ECA/USP. Foi Secretário Municipal de Cultura de São Paulo (2005-2012).

Mediação

Rodrigo Gerace – Assistente da área de Cinema da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo.

Dia 5/6, sexta, às 16h

Ideias e Ações para um Novo Tempo: Modos de Viver Sustentáveis

A conversa será inspirada nas ideias compartilhadas no documentário realizado pelo Sesc São Paulo a partir da experiência do projeto Ideias e Ações para um Novo Tempo, enfatizando aspectos da relação sociedade e natureza na produção de saberes e ações para a minimização dos impactos ambientais e construção de modos de viver pautados na noção de bem comum e fazer comunitário.

Participantes

Lia Esperança – Líder comunitária do bairro Vila Nova Esperança.

Célio Turino – Historiador, escritor e consultor em políticas públicas.

Gabriela Graça Ferreira – Gerência de Educação para Sustentabilidade e Cidadania.

Mediação

Renato Morgado – Gestor ambiental voltado à promoção da participação social e do aprimoramento de políticas ambientais.

Dia 6/6, sábado, às 16h

Memes e a cultura visual da Internet: Perspectivas contemporâneas sobre a produção e a circulação de imagens nas redes

Aleta Valente e Clarissa Diniz conversam sobre as estéticas, os sentidos e as relações que vêm sendo estabelecidas a partir da elaboração de visualidades criadas e disseminadas no meio digital, com desdobramentos no sistema das artes visuais, com mediação de Nilva Luz.

Participantes

Clarissa Diniz – curadora, escritora e professora em arte. Graduada em artes plásticas pela UFPE, mestre em história da arte pela UERJ e doutoranda em antropologia pela UFRJ, é atualmente professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Entre 2006 e 2015, foi editora da revista Tatuí (http://www.revistatatui.com.br/).

Aleta Valente – artista visual e tem uma produção conceitual que se materializa através de diversos meios: vídeo, fotografia, escultura, instalações e performances. Além de presença conhecida na internet pelo avatar @ex_miss_febem onde extrapola as barreiras de um circuito das artes e dialoga diretamente com um vasto público.

Mediação

Nilva Luz – gerente adjunta da Gerência de Artes Visuais e Tecnologia do Sesc São Paulo e Mestre em Artes pela UNESP.

