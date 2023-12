Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 8

ELAS POR ELAS

Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas. Cris decide quitar a dívida de Tony. Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu. Pedro descobre que Marcos está morando em um abrigo. Sérgio pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa de Míriam. Aramis ameaça Roberto. Jonas se prepara para o novo emprego. Cris conhece Márcia. Ísis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Míriam conta a Helena que Jonas cantará em um bar. Mário convida Lara para jantar em sua casa. Tony deduz que Cris quitou sua dívida. Helena chega ao bar onde Jonas se apresentará.

FUZUÊ

Merreca e seus comparsas dão uma lição em Pascoal. Soraya aceita namorar Francisco. Miguel, Maria e Luna se preocupam com Soraya. Heitor assume seu amor por Preciosa para Bebel. Preciosa se preocupa com a demora de Pascoal. Merreca invade a casa de Luna para falar com Soraya, e se enfurece ao ver Francisco. Miguel encontra Pascoal e o leva para o hospital. Heitor vai atrás de Preciosa. Miguel chega à casa de Pascoal, e Preciosa se assusta com o estado do cúmplice. Heitor desabafa com Alícia. Preciosa vasculha o celular de Pascoal. Soraya tem um pesadelo, e Francisco a ampara. Preciosa mostra para Barreto o vídeo de Pascoal roubando o baú do tesouro.

TERRA E PAIXÃO

Caio leva Antônio para o hospital. Hélio fica arrasado com o acontecimento envolvendo Agatha. Jonatas percebe a tensão de Gentil. Menah conta a Jonatas sobre Agatha. Irene tenta acalmar Ramiro. Graça fica assustada com a reação de Irene ao ninar Danielzinho. Marino recebe de um perito uma pulseira encontrada no local onde encontrou Agatha caída. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia. Antônio fica surpreso com a demonstração de carinho de Irene, e finge estar mentalmente confuso. Marta orienta Petra. Marino e Silva ficam surpresos quando o legista comunica que Agatha foi envenenada.

