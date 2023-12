Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 1

GLOBO

ELAS POR ELAS

Vic se revolta contra Márcia, que revela à filha o motivo de ter partido. Natália comenta com Carol que planeja levar Marcos para sua casa. Ísis vai à casa de Giovanni, e Helena a destrata. Lara faz um jantar para Mário. Míriam consegue abrir uma gaveta secreta no escritório de Sérgio, e Maninha alerta o patrão. Lara tenta se declarar para Mário, que acaba tendo uma crise alérgica durante o jantar. Vic conta tudo sobre Márcia para Renée, que se enfurece. Roberto diz a Vilma que vai afastar Lara do escritório. Míriam e Danilo concluem que Bruno chantageou Helena antes de morrer. Renée confronta Márcia.

FUZUÊ

Cata Ouro estranha a reação de Maria Navalha. Bebel surpreende Luna com uma proposta. Mariângela se espanta ao saber sobre Pascoal e Preciosa. Miguel enfrenta Pascoal. Preciosa procura Heitor. Miguel pede para Maria Navalha marcar um encontro seu com Merreca.

Selena se insinua para Jefinho. Luna chega para a coletiva de imprensa. Merreca ouve uma conversa entre Pascoal e Preciosa. Merreca conta para Miguel a ameaça que ouviu Pascoal fazer a ele e Nero. Preciosa decide voltar para a joalheria. Luna aceita a proposta de Bebel.

TERRA E PAIXÃO

Aline conta a Caio que se assustou com o tom ameaçador de Agatha. Agatha fica irritada quando o médico pede para Antônio fazer um exame de sangue. Angelina demonstra para Caio sua preocupação com as possíveis más intenções de Agatha em relação a Antônio. Petra acode Antônio, depois que ele passa mal. Agatha confidencia a Frazão o que está fazendo para deixar o marido confuso. Ademir avisa a Tadeu que a cooperativa deseja destituí-lo do cargo. Hélio acusa Agatha de criminosa ao deixar Antônio debilitado. Agatha avisa a Hélio que Petra ficará em risco, caso o filho não se case com a moça.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também