Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 17

Malhação

K1 tenta convencer K2 a se afastar de Tato. Maria Eduarda pede para conversar com Roney. Gabriel se encanta com Keyla, que estranha a animação do rapaz. Keyla comenta sobre a obsessão de K2 por Tato. K1 registra MB perto de Moqueca e não gosta. K2 tenta provocar ciúmes em Tato. Todas as meninas ficam curiosas com Gabriel. Clara descobre que Felipe está apaixonado por outra menina. Na Balada Paz e Amor, todos instalam o aplicativo feito por Jota e Ellen. Guto e Juca disputam Benê. Maria Eduarda revela a Roney que Gabriel é seu filho.

Flor do Caribe

Ester se humilha para ficar perto de Laurinha. Veridiana deixa Candinho viajar com Cassiano. Cassiano e Duque reatam a amizade. Mila conta para Reinaldo que Natália está apaixonada por Juliano. Cassiano planeja um golpe em Alberto. Reinaldo pede a Juliano que faça Natália feliz. Duque mostra interesse na compra da mina desativada dos Albuquerque. Carol muda o visual de Lino. Cassiano não revela para a família o que pretende com a mina dos Albuquerque. Lino fica feliz com o visual novo. Carol e Lino se beijam. Duque fica incomodado quando Chico pergunta sobre sua família. Doralice pede a ajuda de Juliano para ir ao médico. Cassiano invade a casa de Alberto para falar com Samuca.

Haja Coração

Teodora observa Aparício com Rebeca e decide fingir que o marido é mesmo faxineiro do Grand Bazzar. Felipe avista Shirlei, e ela acredita que ele está rindo de seu problema na perna. Giovanni diz a Camila que é melhor ela esquecê-lo. Aparício pede o divórcio para Teodora. Fedora desmaia ao constatar que perdeu seguidores nas redes sociais. Apolo ouve quando Adriana comenta com André que ele não tem perfil para assumir a posição de piloto, por ser caminhoneiro. Beto oferece um curso de modelo para Carmela, em troca de ajuda para separar Tancinha de Apolo.

A Força do Querer

Irene afirma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce finge dormir quando o marido chega em casa. Bibi tenta entrar no site de namoro que está no computador de Rubinho. Edinalva fala para Ritinha que Caio pode prejudicá-la. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho e Ritinha fica nervosa. Abel e Zeca falam sobre o sinal de nascença que todos em sua família possuem. Uma amiga de Anita avisa que Amaro está em um bar com Cibele. Caio consegue que Bibi visite Rubinho. Nonato conta para Biga que Silvana alugou um carro para enganar Eurico. Silvana tenta fazer Ivana experimentar um biquíni. Joyce reclama de Eugênio para Zu. Ritinha nada no mar com sua cauda de sereia. Irene pede dicas de roupas de cama e banho para Joyce. Eurico vê a foto do carro de Silvana no jornal. Simone fala sobre o problema de Ivana com Silvana e ela fica intrigada. Cláudio sofre um acidente de carro e Ivana se desespera. Rubinho revela a verdade para Bibi.

RECORD

Amor Sem Igual

Fernanda fica surpresa. Leandro liga e ameaça Poderosa. Ela apresenta a casa de Ramiro para Furacão. Fonseca percebe a presença de um homem disfarçado no enterro.

Jesus

Deborah e Tiago Justo se casam. Judite é apedrejada. Lázaro casa com Susana. Alguns dias se passam. Fariseus a caminho de Jerusalém para a páscoa, veem jesus e os apóstolos. O Messias ensina sobre o reino de Deus e a vinda do filho do homem. Jesus recebe as crianças trazidas por Deborah e Tiago Justo. Ele diz que delas serão o reino dos céus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Júlia e Kai comemoram ao saber que o helicóptero dos irmãos Montenegro foi atingido. Marcelo, Beto, Toni, Aline e Hiromi saltam de pára-quedas. Samira diz que Maria merece ter seus poderes de volta e que pela primeira vez está sentindo o amor. Os agentes usam as armas com as bactérias do coração de ouro e atingem os reptilianos, que explodem. Júlia leva Mariana para a cela em que estão Maria e Samira. Ela conta que é mãe das gêmeas.

Escrava Mãe

Zé Leão se espanta diante do pedido de Almeida para que mate Miguel. Juliana pede a Tito Pardo que procure por Miguel na mata. Osório ameaça arrancar os dentes de Miguel e pergunta do tesouro. Miguel diz não saber do que se trata e Osório bate em Miguel com o alicate. Rosalinda conversa com Violeta que não confia mais em Petúnia. Juliana está deitada, mas perdida em seus pensamentos. Filipa ensina Quintiliano algumas letras que presta atenção e desenha numa folha alguns fonemas e Filipa sorri. Violeta está espantada diante de Filipa que diz que Tomás quer Jean Pierre para um desafio.

Osório caminha pela rua, um tanto receoso, numa área mais deserta, ele confere o papel que recebeu, espera um tempo e Almeida chega. Miguel está machucado, fraco, amarrado e amordaçado. Almeida diz a Osório que ele tem Miguel como cativo. Beatrice muito séria, recebe Catarina. Catarina revela que não há mais nada entre ela e Quintiliano, Beatrice fica brava e expulsa Catarina. Em seguida, Beatrice tem mais uma visita, desta vez, Urraca. Miguel consegue arrebentar a mordaça. Juliana caminha apressada pela mata, ela encontra algo no chão, é uma pulseira que Miguel usa. Juliana ouve gritos e segue na direção, até que alguém a segura, é Osório.

SBT

Chiquititas

Carol briga com Fernando e diz que ele não deveria tê-la beijado e avisa que não irá mais participar do projeto. O médico confessa estar apaixonado por ela. Junior liga para a noiva e diz que gostaria de encontrá-la em sua casa. No orfanato, Cris chora por não poder ir mais ao show de Tomás Ferraz. As amigas tentam consolar a pequenina. Cris garante que irá ao show de qualquer jeito. Eduarda fala a Shirley que depois das reclamações a venda dos produtos caiu e culpa a empregada. No mesmo momento, o porteiro liga para o apartamento da socialite e diz que tem uma cliente acompanhada por dois policiais. Eduarda e Shirley se desesperam. Cris vai ao quarto dos meninos e pede para falar com Rafa. A pequenina pede para o amigo acompanhá-la no show. Rafa diz que estão todos de castigo e Cris revela ao amigo que irá ver Tomás Ferraz de qualquer jeito. O garoto decide ajudá-la e Cris pede segredo. Revoltada, a cliente (Mayara de Castro) dos produtos Edushim reclama sobre as manchas que apareceram em seu rosto. Sem saber o que fazer, Eduarda diz que irá devolver o dinheiro para a mulher. A cliente diz que não irá adiantar, pois quer ver o registro da Anvisa. Os policiais pedem o registro para Eduarda e ela fica sem saber o que fazer. A mulher afirma que as duas estão vendendo produtos irregulares e os policias comunicam que precisarão apreender os cremes.

Eduarda tenta subornar os policiais e é presa em flagrante. Shirley tenta defendê-la, mas acaba sendo presa também. Junior chega na casa de Carol e mostra para a noiva a foto que recebeu. A moça tenta se explicar, mas Junior não acredita. O rapaz diz que já estava desconfiado dos dois e resolve cancelar o casamento. No orfanato, Cris sai no meio do jantar e Rafa vai atrás da menina. Na sala, Rafa e Cris vão para o quarto de produtos de limpeza e saem escondidos pela passagem secreta que leva ao porão do orfanato. Ernestina chega no local e coloca duas caixas em cima da passagem. Ao tentarem sair para a rua, Cris percebe que a porta esta emperrada. Os dois decidem voltar para a sala, mas Rafa dá a noticia que a passagem do quarto de limpeza também esta emperrada. Os dois começam a gritar, mas ninguém os escuta. Cintia conversa com Armando pelo computador, a diretora fala para o rapaz deixar os homens que ele contratou de olho no orfanato, pois só assim conseguirão pegar Cícero. Na mansão, Carmen confessa a Junior que ela enviou a foto para o sobrinho. O rapaz comunica à tia que Carol não é mais a sua noiva e que eles não irão mais se casar.

Triste, Carol observa uma foto de Junior em seu celular, a moça relembra do beijo roubado de Fernando e do momento que Junior lhe mostrou a foto dos dois. Clarita e Leticia tentam animar a amiga, mas Carol diz que Junior ficou magoado e não acreditará nela. A moça estranha que uma foto tenha sido enviada a ele no momento do beijo e Clarita sugere que o rapaz tenha contratado um detetive para segui-la. Maria Cecília chega em casa e não encontra a mãe. No mesmo momento, Eduarda liga para a filha e avisa que está na delegacia. A socialite avisa Maria Cecília que está presa. No porão, Cris e Rafa esperam que alguém os encontre. Carol, Rui, Leticia, Dani e Clarita vão ao primeiro show solo de Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado. Na prisão, Eduarda e Shirley passam por maus momentos no local e não fazem amizade com as mulheres que dividem a cela. Maria Cecília chega à delegacia e comunica à mãe e à empregada que elas precisarão passar a noite no local, pois a fiança é cara. A moça diz que precisará tirar um empréstimo no banco. Eduarda e Shirley se desesperam.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

