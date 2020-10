Resumo das Novelas

SExTA-FEIRA, 23

Malhação

Malu pune MB, mas mantém sua ameaça a Ellen. Benê confirma para Keyla e Dóris que viu Dogão saindo do banheiro no dia da explosão. Marta conversa com Bóris sobre seus projetos educacionais. Lica avisa a Marta que está voltando de viagem. Benê sente medo de Dogão, e Dóris promete a Josefina que conversará com o menino. Edgar desautoriza Malu e favorece Ellen e Guto. Luís teme que Lica se incomode com sua presença em casa. Tato descobre que Keyla e Deco não estão mais namorando, e K2 se alarma. Ellen agradece a atitude de MB. Os alunos do Colégio Grupo se irritam com Malu. Dogão empurra Dóris e Juca vê. Lica chega em casa acompanhada de Deco.

Flor do Caribe

Quirino lembra dos cristais de sal que levou para Alberto. Rodrigo sugere aos amigos que viajem para o Caribe. Bibiana pede que Hélio vá à sua casa. Ciro consegue avião para ir à Guatemala. Quirino confirma com Alaor a história dos cristais de sal. Mila avisa a Natália que decidiu morar com o pai. Ester confronta Alberto com Alaor e Quirino. Natália conversa com Juliano sobre suas filhas. Alberto finge cumprir o acordo que fez com Ester. Bibiana se prepara para conversa com Hélio. Doralice se oferece para levar o lanche de Alberto. Doralice coloca a medalha de Dionísio no paletó de Alberto. Hélio chega à casa dos pais. Taís avisa a Cassiano que o delegado foi embora. Cassiano identifica a pedra que está no cincerro de Ariana.

Haja Coração

Rebeca recebe uma ordem de despejo para desocupar o apartamento. Leozinho inventa que seu pai não aprovou o casamento com Fedora por conta de sua situação financeira, e sugere que os bens da família sejam colocados no nome da noiva. Aparício mente para Camila sobre sua personalidade antes do acidente. Adônis questiona a história de Nair a respeito de sua família. Francesca é sequestrada por dois bandidos. Beto empresta dinheiro para Penélope pagar os aluguéis atrasados de Rebeca. Genésio avisa a Francesca que a dívida com ele ainda não terminou. Carmela procura Beto e afirma que já entendeu seus planos para Tancinha.

A Força do Querer

Rubinho revela a seu cúmplice que fazia faculdade de Química. Marilda conta para Ritinha que Zeca ajudou Edinalva com a mudança. Zeca se irrita por não conseguir falar com Jeiza. Edinalva tenta se desculpar com Cândida. Eugênio se surpreende ao encontrar Irene em sua casa. Jeiza e os policiais abordam o caminhão com drogas. Rubinho é levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Eugênio questiona Joyce sobre a ida de Irene a sua casa. Eurico afirma a Silvana que não a perdoará se descobrir uma mentira. Nonato conta como está sua preparação para o show. Eurico pede o relógio de seu pai para Silvana. Rubinho conta para Bibi que está preso. Dantas questiona Cibele sobre o homem que ela viu com Shirley. Caio estranha a reação de Irene quando pergunta se ela já foi casada. Rubinho manipula Bibi contra Jeiza.

Bibi discute com Jeiza e Rubinho é liberado pelo delegado. Eugênio se preocupa com Irene. Ivana disfarça ao ver Cláudio com a namorada. Silvana pede a ajuda de Dita para manipular Eurico. Jeiza afirma que investigará Rubinho. Heleninha descobre o hotel para onde Bibi vai com o marido e fica intrigada. Silvana decide resgatar o relógio de Eurico do penhor. Jeiza analisa a ficha policial de Rubinho. Rubinho conversa com um cúmplice sobre a prisão dos comparsas. Zeca desafia Jeiza. Amaro critica Ruy por querer ir com Ritinha à casa de Edinalva. Nazaré sugere que Abel fale com Ritinha sobre o divórcio. Ruy deixa Ritinha na casa de Edinalva e leva o carro na oficina de Abel. Zeca tem uma visão ao pegar o fio que ganhou dos índios. Ritinha chama a atenção de Jeiza. Caio pede para ter uma reunião com o homem que cedeu a casa para a roda de pôquer que Silvana participou. Ruy e Zeca se encontram.

RECORD

Amor Sem Igual

Poderosa diz à Maria Antônia que ela não tem necessidade de se tornar uma garota de programa. Tobias pede a Bernardo que denuncie Cindy. Com isso, ela vai achar que Ramiro que fez a denúncia e dizer que ele atirou nela. Bernardo teme porque pode se prejudicar porque limpou a suíte e matou o camareiro e ainda a levou para a clínica. Antônio visita Cindy na clinica. Dona Sonia diz a Fernanda que Ramiro está no Brasil, que ele mentiu, e que está no mesmo hospital que Peppe está inernado. Peppe termina o namoro com Rosa Flor e pede para ela ir embora. Peppe lamenta que não poderá mais ser um craque. Rosa Flor sai correndo do quarto, arrasada. Peppe se descontrola e se revolta, chorando muito e senso consolado por Luiggi.

Na clínica, Cindy lamenta com Antônio o roubo não ter dado certo para ela e que vai ficar sem a parte do dinheiro e que ainda se arriscou por nada. Fonseca chega a delegacia para levar Cindy. Antônio vê Fonseca na clínica e corre para avisar Cindy que ela precisa fugir de lá, mas não dá tempo e ela se esconde. Fonseca liga para Bernardo e diz que Cindy sumiu. Poderosa diz a Hugo e Miguel que vai cuidar de Maria Antônia. Antônio chega ao sítio de Miguel carregando Cindy no colo, desmaiada, e pede socorro. Poderosa faz compressa em Cindy. Antônio revela que Ramiro atirou em Cindy. Miguel tenta ligar para a polícia, mas Antônio impede.

Poderosa revela a Miguel que Ramiro é perigoso, que ele foi amante de sua mãe e que é filha bastarda dele. Miguel fica chocado. Miguel pergunta a Antônio quem planejou o assalto, mas ele diz que não é dedo-duro. Olympia pede que Poderosa leve a Cindy para o Mademoiselle que ela vai arrumar alguém para cuidar dela. Maria Antônia corre com medo para a casa de Furacão e Duplex a recebe. Antônio Júnior diz que vai sair de casa e Zenaide começa a chorar. Maikitaison diz à Olympia que se a polícia descobrir que Cindy está escondida lá, o Club pode ser fechado. Bibiana agradece Beto por organizar uma festa para Peppe. Em casa, Ramiro descansa em seu quarto, Ludmila diz que Donatella chegou e quer falar com ele. Fernanda conta a dona Sonia que Ramiro não viajou coisa nenhuma. Luiggi e Serena chegam em casa com Peppe, um pouco debilitado. Ramiro pergunta o que Donatella faz em sua casa. Donatella diz que Ramiro vai ter que assumi-lo e que veio para morar come ele.

Jesus

Arimatéia fala sobre um possível ataque de rebeldes. Anás se diz insultado por Jesus. A mulher encurvada pede para João ajudar seus animais. O Satanás inflama o ódio de Caifás contra Jesus. João cura a jumentinha da mulher encurvada. Satanás influencia Caifás contra Jesus. Anás diz que o Messias está blasfemando. Judeus e fariseus gritam ofensas para Jesus. As pessoas começam a pegar pedras. Kesiah procura Maria Madalena. Alguns jovens judeus se envergonham diante das palavras do Filho de Deus. Caifás ordena a prisão de Jesus, mas Ele some no meio da multidão. Madalena revê as amigas do palácio. Caifás insinua que denunciará Helena para Caifás. Jesus volta a pregar na casa de Arimatéia. Caifás conta para Pilatos que Helena procurou Jesus.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Ezequiel e Nadir levam Érica de volta para clínica. Magda, aluna do Teatro-Escola, se apresenta para Danilo. Ísis empurra a Mulher-Cobra e Gaspar aproveita para pegar Luna. Carol resolve se entregar para o Depecom. Sabiá examina a tatuagem de Valente e se impressiona ao ver a fórmula da máquina do tempo. Marcelo pede Maria em casamento. Tati se enfurece ao saber que Marcelo e Maria vão se casar. Teófilo abraça Ágata e diz que Rosana não vai atacar sua filha.

Escrava Mãe

Maria Isabel diz a Miguel que Juliana foi responsável pela perda de um filho que esperava. Beatrice diz a Teresa que Maria Isabel irá se casar com Miguel, quando Juliana entra sem ser percebida e ouve tudo. Teresa fica sem palavras e bastante constrangida ao ver Juliana. Juliana chora no ombro de Teresa que a consola. Quintiliano denuncia a Loreto a fuga de Genésio. Beatrice toma um chá com Catarina.Bá Teixeira é empurrada pra dentro da senzala.

SBT

Chiquititas

No dia seguinte, na mansão da família Almeida Campos, Carmen vai ao quarto de Gabi para lhe dar os remédios. A vilã, como de costume, coloca uma alta dosagem de calmante no suco da moça. Valentina tentar entrar no lugar e percebe que a porta está trancada. A governanta pede para Carmen abrir a porta, mas ela se recusa. Maria Cecília faz uma planilha para que ela e a mãe se planejem a gastar o essencial por mês. Eduarda se desespera com os cortes de sua mordomia. Maria Cecília avisa a mãe que terá que mandar Shirley embora. A socialite pede a filha que não demita a emprega, pois ela se tornou sua companhia. No orfanato, Mili faz sua lição de casa e Mosca pede ajuda para a amiga. Vivi observa os dois e se incomoda. Carmen e Duda chegam ao local. O garoto chega perto de Mili e questiona Mosca o que ela faz do lado da garota e não perto de Vivi. Bia comunica a Duda que os dois não estão mais namorando. Carmen vai à sala de Cintia e avisa que ela irá supervisionar o orfanato a pedido do irmão. A megera aproveita o momento e questiona o motivo de Cintia, depois de uma carreira de sucesso, querer se tornar diretora de um orfanato. A moça tenta despistar Carmen e a megera avisa que estará mais presente no local. Na sala, Mili ajuda Mosca na lição. Duda se intromete e o órfão se irrita.

Clarita faz uma visita no orfanato para ajudar Vivi a se arrumar para a festa, as meninas sobem para ajudar. Sozinhos na sala, Duda pergunta qual o interesse de Mosca em Mili. O órfão admite gostar da pequenina, mas o esnobe garoto avisa a Mosca que ele revelou gostar da menina primeiro. Os dois se enfrentam. No quarto, Clarita ensina as chiquititas em como achar o próprio estilo. No Café Boutique, José Ricardo procura Armando e ao entrar na sala encontra apenas Carolina. O empresário se surpreende ao ver a organização da moça. Junior também entra no local e José Ricardo elogia Carol para o filho. O rapaz avisa a noiva que vai com o pai para uma reunião no Rio de Janeiro. No quarto, as chiquititas e Clarita arrumam Vivi para a festa. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina entra no quarto de Gabi e estranha que a moça tenha dormido o dia inteiro. A governanta se desespera ao perceber que Gabi está desmaiada na cama e tenta ligar para José Ricardo e Junior, mas não consegue falar com eles. Valentina tenta ligar para Carolina e avisa que Gabi está passando mal. Carol se prepara para sair e Armando não gosta da atitude de sua assessora, mas a moça não se importa e sai mesmo assim. No orfanato, Cintia agradece a Carmen pela inspeção que a megera fez no local.

No hospital, Valentina e Carol esperam angustiadas o médico (Tamaio Nazarian) que está cuidando de Gabi. O doutor comunica a governanta e a moça que a filha de José Ricardo teve uma overdose de remédios. Valentina se desespera e diz que Carmen é a culpada. Carol pergunta se a governanta tem certeza da acusação que fez. Valentina afirma que sim, mas sabe que Carmen a mandaria embora se contasse a alguém. A governanta pede para Carol não comentar com ninguém sobre o que ela lhe disse. Débora e Priscila chegam ao orfanato para buscar Vivi para a festa. As patricinhas se surpreendem com o visual da órfã. Débora fala à pequenina que Mosca também precisa ir à festa, pois os seus namorados estarão no lugar. Ana revela as patricinhas que Vivi e Mosca não estão mais namorando. Surpresa com a revelação, Débora diz que a Vivi que é melhor ela não ir ao evento. Triste, a pequenina sobe para o quarto e conta para Mili o que aconteceu. A órfã revela a amiga que gostaria de voltar a namorar com Mosca. No quarto dos meninos, Mosca revela aos amigos que está gostando de Mili e resolve se declarar. Leticia vai ao hospital para saber do resultado de seus exames, Rui e Dani a acompanham. Ao avaliar os exames, a médica (Eliana Ferraz) comunica a Leticia que ela está com câncer de mama. No quarto do hospital, Valentina pega no sono e Carol cuida de Gabi. A moça, que está dormindo, fica agitada e começa a falar que seu bebê está vivo e Carol estranha ao escutar.

