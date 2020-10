Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 7

Malhação

Ellen desabafa com as amigas sobre os últimos eventos que passou. Jota anuncia a Ellen que o robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita a viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados. Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca humilham Ellen, que se recompõe e luta por seus direitos. Os alunos contribuem com a viagem de Ellen. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.

Flor do Caribe

Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester pode estar com Cassiano. Veridiana mente para Candinho e diz a ele que seu pai morreu. Alberto finge não ouvir Ester, que lhe pede para conversar sobre divórcio. Cassiano diz a Olívia que não acredita que Hélio esteja interessado em um relacionamento sério com Taís. Hélio pede a Yvete para descobrir a verdade sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer se encontrar com Cassiano. Guiomar chega em Vila dos Ventos. Samuca despreza Cassiano, dizendo que ele o abandonou.

Totalmente Demais

Jonatas leva uma facada defendendo Eliza de Dino. Jonatas é levado para o hospital. Fabinho avisa Germano e Lili que Jonatas foi esfaqueado. Rosângela culpa Eliza pelo esfaqueamento de Jonatas. Rosângela é hostil com Eliza e Germano consola a filha. Lili e Fabinho se preocupam com Jonatas. Hugo e Gilda vão para o hospital buscar notícias sobre Jonatas. Dino descobre que Peçanha também foi preso. Fabinho aceita perdoar Cassandra. Eliza decide doar fígado para salvar Jonatas.

Rosângela se surpreende com a atitude de Eliza. Carolina e Dorinha ficam chocadas com o esfaqueamento de Jonatas. Gilda se preocupa com a cirurgia de Eliza. Eliza é levada para a cirurgia. O médico avisa que a cirurgia foi um sucesso. Cassandra tenta distrair Dayse e Carlinhos. Cida conta a Arthur que Eliza doou fígado para Jonatas. Arthur e Jojô vão para o hospital saber notícias de Eliza. Lili conta para Jamaica e Max sobre o esfaqueamento de Jonatas. Leila conta para Rafael que Eliza doou o fígado para Jonatas. Arthur vê Eliza se declarar para Jonatas.

A Força do Querer

Caio e Bibi discutem. Dita não consegue conter Eurico e pede ajuda a Simone. Joyce reclama da nova carreira de Eugênio. Jeiza se esforça para fazer as pazes com Vitor. Ruy tenta convencer Ritinha a voltar para Parazinho. Joyce implica com Ivana por causa de suas roupas. Irene deixa cair um objeto no escritório de Eugênio, intencionalmente. Shirley sugere a Dantas que Ruy está traindo Cibele. Jeiza vê Vitor flertando com uma garota na rua. Bibi, Aurora e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho trabalha. Abel tenta descobrir quem é a mulher que está à sua procura. Ritinha conta para Ruy que está grávida.

RECORD

Amor Sem Igual

Ramiro diz que Tobias irá arcar com os prejuízos da reabertura do clube de Olympia. O milionário ainda avisa que o rapaz terá que compartilhar Doutorzinha. Bernardo e Leandro dispensam Cindy e Ioná. Poderosa não se entrega a Miguel e pega carona com outro homem. O agrônomo os seguem. Fernanda se despede de Pedro Antônio. Poderosa é atacada. Miguel os perseguem. Tobias surpreende Donatella e aparece na casa de idosos. Bento aparece e pergunta quem é o rapaz. Miguel ordena que o homem largue Poderosa, mas ele a ameaça. Tobias se apresenta a Bento. Donatella avisa que não contou nada a Ramiro. Poderosa e Miguel conseguem fugir do maníaco. O trabalhador rural tenta consolá-la. Miguel sai para tomar café com Oxente. Donatella pede segredo a Bento. Geovani acorda animado. Miguel pede para Maria Antônia voltar a ajudar Poderosa nos afazeres domésticos. Poderosa pede para morar com Furacão, que não aceita. Zenaide flagra Antônio Júnior tentando roubar as economias de Maria Antônia.

Zenaide manda Antônio Júnior deixar a casa. Maria Antônia ajuda Poderosa nos afazeres de casa. Zenaide expulsa o filho de casa. Maria Antônia passa as medidas para Bibiana. Poderosa diz que pode dar dicas para Maria Antônia ficar mais atraente. Fernanda se anima com a chegada das novas crianças à escolinha. Tobias se irrita ao saber que já iniciaram os exames com os jovens atletas. Caio desmaia ao ter que tirar sangue. Seu Ernani vê Rosa Flor batendo pênalti e elogia a performance da menina. Santiago debocha de Caio. Preocupado, Tobias diz que o pai não pode encontrar um doador. Maria Antônia ajuda Poderosa a cozinhar. No Mercadão, José Antônio recebe Donatella em sua barraca. Pedro Antônio percebe o interesse de Chang e Takashi em Maria Antônia. Hugo elogia a comida de Maria Antônia e Poderosa. Antônio Júnior se desculpa com Zenaide e sai de casa. José Antônio fala de seu interesse por Donatella. Miguel diz que precisa falar com Bernardo. Nivaldo, Luciana e Ivan treinam na escolinha. Seu Ernani diz que Rosa Flor tem talento para o futebol. Mauro estranha o fato de Tobias ter autorizado os meninos do abrigo a treinarem na Bras Esportes. Bernardo diz que a ordem veio de Ramiro. Olympia reúne os funcionários e avisa que o Mademoiselle Olympia Night Club reabrirá em breve. Pedro leva Miguel até a escolinha para ele falar com Bernardo. Oxente nota a ausência do amigo no Mercadão. Zenaide conta para Maria Antônia e Poderosa que Antônio Júnior fugiu de casa. O rapaz vai até a casa de idosos e pede para Donatella abrigá-lo por uns dias. Miguel chega na escolinha e vê Bernardo. O vilão se surpreende ao ver Miguel no local.

Bernardo tenta negar as acusações de Miguel, mas o agrônomo se mostra decidido a descobrir o motivo do chefe da segurança da Bras Esportes ter espancado Poderosa. Norma vê Antônio Júnior pedindo moradia para Donatella e autoriza que ele fique na casa de idosos. Bento avisa a Geovani que Norma entrou no quarto com um rapaz. O avô de Donatella questiona Norma. Miguel diz desconfiar que tem alguém muito poderoso por trás de Bernardo. Furacão liga para Poderosa e avisa que Miguel procurou Bernardo. Maikitaison fala sobre Poderosa com Olympia. Oxente fica furioso ao saber que o filho fugiu de casa. Poderosa fica radiante ao receber uma ligação de Maikitaison marcando um teste para o dia seguinte. Geovani volta a se desculpar com Norma. Poderosa questiona Miguel sobre o encontro dele com Bernardo. Leandro diz que ele e o chefe da segurança precisam culpar alguém pelo espancamento de Poderosa. Ioná chega e diz que veio se desculpar com Bernardo. Pedro Antônio procura Miguel e pede ajuda para controlar Oxente. O rapaz diz que o pai foi procurar pelo filho caçula no clube noturno. Ioná implora para Leandro e Bernardo ajudarem ela a voltar para o clube de Olympia. Bernardo pede uma apresentação exclusiva para ele. Fernanda estranha ao ouvir Ramiro e Tobias falarem sobre Donatella. Olympia é surpreendida com a chegada de Oxente, furioso, em seu clube.

Jesus

Adela agradece a Zaqueu. O Hidrópico beija Diana. Ele se despede de sua amada. Influenciado pelo Satanás, Judas Iscariotes rouba duas moedas. Jesus ora afastado. Antipas leva ofertas para Caifás e fica aliviado com as palavras do Sumo-Sacerdote. Jesus segue orando. Nicodemos aconselha Tiago Justo. Noemi mostra interesse em conhecer Jesus. Tiago Menor sente ciúmes de Mirian e Shabaka. Simão Fariseu estranha a ausência de Laila e sai à sua procura. Adela pede para comprar a liberdade de Diana.

Simão Fariseu flagra Laila beijando Jairo. Pilatos permite que Adela compre a liberdade da filha. Noemi e Maria Madalena conversam sobre Petronius. Simão Fariseu briga luta com Jairo. Laila pede perdão ao marido, mas Simão avisa que todos saberão que ela é uma adúltera. Caius provoca Pedro. Zelote fala sobre sua paixão por Betânia. Zaqueu devolve todo o dinheiro que cobrou de Shabaka. Cínico, Caifás se desculpa com Tiago Justo. Simão Fariseu aparece trazendo Laila pelos cabelos e exige que ela seja punida.

Caifás então pede para ele levá-la até Jesus para ver se Ele perdoará uma adúltera na frente de todos. Anás diz que Judite precisa fazer um sacrifício. De maneira inocente, João fala sobre Jesus com algumas prostitutas e Gabriela se irrita. Deborah pergunta sobre Tiago Justo para Maria. Betânia pressiona Marta para aceitar logo o pedido de casamento feito por Malco. Natanael beija Yoná. Diana comemora sua liberdade. Adela se entristece com as palavras de Gestas. Asisa se desespera ao ver Laila sendo arrastada por Simão Fariseu.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Valente e Gabriela dão de cara com uma blitz policial. Juli aceita a proposta de Metamorfo de mandar informações sobre os bebês. Marcelo e Maria ficam perplexos ao saber da explosão da bomba em São Paulo. Cléo, Perpétua, Noé e Carvalho têm pesadelo e acreditam que estão cegos. Sandra grita por socorro. César dá um beijo apaixonado em Irma. Bram revela que foi pago por João para matar Batista. O vampiro fica prestes a morder Batista.

Escrava Mãe

Teresa chora e é amparada por Juliana. Tozé está agitado comandando diversos criados na arrumação final do palacete. Rosalinda está terminando os preparativos para a festa quando chega Loreto. Ele puxa Rosalinda para um canto vazio e fala baixo com ela, sobre o episódio ocorrido depois do chá. Loreto reprova e Rosalinda diz pra Loreto ficar despreocupado e que nada irá acontecer. Beatrice muito séria diante de Esméria que nega ter colocado sal no bolo. Beatrice decide vendê-la.

SBT

Chiquititas

Chico encontra Rafa chorando no pátio. O cozinheiro tenta consolar o garoto e diz que Ulisses só estava tentando ensiná-lo. Rafa diz a Chico que não quer mais dançar no concurso. O cozinheiro aconselha o órfão a não desistir. No Café Boutique, Maria Cecília diz a Tobias que eles precisam repensar sobre o sucesso de Tomás Ferraz, pois o namoro deles está afundando. O barista estranha ao escutar a reclamação da amada e pede para que ela tenha paciência. Maria Cecília começa a arrumar a sua mesa de uma forma estranha, colocando tudo alinhado e correto. Tobias não entende o comportamento da namorada e diz que isso não é normal. No orfanato, Cris vai ao encontro de Rafa e pede para que ele volte para o ensaio. Triste, o garoto diz à amiga que não sabe dançar. Cris não concorda e revela ao chiquitito que ele dança melhor do que ela imagina. Rafa pergunta a Cris se ela queria dançar com Mosca. A pequenina não esconde a vontade que tinha de dançar com o namorado da Vivi, mas confessa que depois que começou a dançar com Rafa não o troca por ninguém. Os dois voltam para sala e Rafa acerta todos os passos da coreografia. Valentina serve comida para Gabriela, quando Carmen manda a governanta servi-la. Valentina é obrigada a deixar Gabriela sozinha com a megera. Carmen coloca remédio na comida da moça sem que ninguém veja.

Armando vai à sala de Maria Cecília e questiona o motivo de Tobias sempre estar no escritório da supervisora. A moça mente para Armando e diz que o barista está querendo pedir demissão. Maria Cecília tenta convencer o rapaz que ele é um ótimo funcionário e que o Café Boutique não pode perdê-lo. No orfanato, Pata tenta passar a coreografia com Bia. Vivi, Tati e Cris vão ao encontro das amigas e contam sobre a aula de dança que tiveram com Ulisses. Vivi questiona Bia sobre o seu parceiro Patrick e a menina diz que ele é um garoto ocupado. Mili continua escrevendo a sua nova história e se lembra do momento que se despediu de Duda. Na mansão da família Almeida Campos, Carol chega com Junior e são recepcionados por Carmen. A vilã reclama do horário que o rapaz trouxe sua namorada para casa. No mesmo momento, Valentina chega à sala e comunica Junior que Gabi não está passando bem. O rapaz e Carolina vão ao quarto da moça e estranham a recaída de Gabriela. Dani pergunta para Leticia se Rui não ira aparecer. A mãe questiona a filha se ela gostaria que o rapaz as visitasse mais vezes. A garota diz que não, pois não quer que ninguém atrapalhe os momentos de mãe e filha que elas têm. Beto chega em casa com Clarita. O entregador não para de fechar novos trabalhos para Tomás Ferraz e Clarita se irrita. No orfanato, Cintia pergunta para as crianças se eles gostaram da aula de Ulisses Franco. Os órfãos afirmam que adoraram e Tati pergunta se foi muito caro para contratá-lo. A nova diretora pede para que não se preocupem com isso. José Ricardo chega em casa e Carmen avisa o irmão que Gabi não está passando bem. A vilã diz que deve ser devido aos tratamentos que Carol está testando na moça. Preocupado, o empresário vai ao quarto de Gabriela.

José Ricardo chega no local e Valentina explica ao patrão o que aconteceu. O empresário pede para a governanta e Carolina que o deixe sozinho com o Junior. José Ricardo pede ao filho que não quer mais que sua namorada interfira no tratamento de Gabi. Irritado, Junior tenta explicar para o pai que o tratamento de Carol está ajudando sua irmã. Na sala, a garçonete escuta a conversa de pai e filho. Carol fica chateada e vai embora da mansão. Junior vai à sala e percebe que Carol foi embora e fica irritado com o pai. No dia seguinte, as chiquititas esperam Ernestina na escola. As Top 3 aparecem e perguntam as órfãs se elas começaram a ensaiar. Vivi dá a notícia que Cintia contratou o melhor coreógrafo que existe, Ulisses Franco. As Top 3 ficam inconformadas. Cris convida as patricinhas para irem ao orfanato para conferirem as coreografias. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina e Junior chegam do hospital com Gabi. O rapaz avisa Carmen e José Ricardo que sua irmã teve uma superdose de remédio. A vilã culpa Valentina pelo incidente. A governanta tenta se explicar e Junior a defende. José Ricardo diz à funcionária que Carmen pode estar certa. A megera afirma que se a culpa não é de Valentina, Carol pode ter dados os remédios errados para Gabi. Irritado, Junior defende a amada. Diante da situação, José Ricardo pede para que Carmen dê os remédios para a filha e que Valentina só cuide de Gabriela. No orfanato, Vivi, Mosca, Tati, Binho, Cris e Rafa se preparam para ensaiar. No quarto dos meninos, Pata e Bia também ensaiam.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

