Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 23

Malhação

Leide conforta Lica. Os alunos confrontam Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam deixar o Colégio Grupo. K2 se incomoda ao saber que Tato aceitou ser padrinho de Tonico e afirma que o namorado irá se arrepender. Edgar avisa a Malu que avaliará suas novas regras. Tina planeja como afastar Telma de casa para ficar sozinha com Anderson. Fio lamenta não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, Ellen e Juca pensam em um novo projeto tecnológico. Benê pede ajuda a Juca com a letra de sua música, e Guto sente ciúmes dos dois. Todos vão à cerimônia de Tonico, e Ellen e Tina vão atrás de Lica. Keyla comenta com as amigas que Nestor sugeriu que ela se casasse com Deco. Começa o ritual em homenagem a Tonico.

Flor do Caribe

Cassiano e Duque reconhecem a filha de Dom Rafael. Ciro cede seu quarto para Isabel. Dom Rafael sente saudades da filha. Cristal beija Cassiano. Cristal avisa a Cassiano e Duque que tentará ajudá-los a voltar para o Brasil. Alberto reclama com Ester por sua ausência de casa. Cassiano liga para Chico e avisa que está voltando para a Vila dos Ventos. Bibiana sofre ao perceber que Donato rejeita Hélio. Donato propõe sociedade a Juliano. Rodrigo, Ciro e Amadeu ficam surpresos aos descobrir que Isabel é tenente da aeronáutica. Cristal avisa a Cassiano e Duque que conseguiu que eles embarcassem em um navio mercante para o Brasil.

Totalmente Demais

Carolina leva Gabriel para passear e comenta com Dorinha sobre a mudança que a criança promoverá em sua vida. Uma assistente social repreende Claudia por não contar a verdade a Carolina sobre Gabriel. Orientado por Cassandra, Hugo faz Suely confessar que só está interessada em seu dinheiro, e Débora ouve. Carolina sai para jantar com Gabriel e Pietro. Germano escuta Euzébia dizer a Lili que acredita que ela esteja grávida.

RECORD

Jesus

Caifás manda prender o homem achando se tratar de Jesus, mas se confunde. Ele fica irritado ao ver a aproximação dos apóstolos. Gestas diz saber do assassinato da esposa de Davi e chama Judite para fugir. Pilatos não permite que Helena vá à festa dos judeus. Dimas descobre que Cassandra é a irmã de Petronius. Yoná diz que Miriam e Asisa parecem duas crianças. Jairo leva Laila para um quaro na hospedaria. Adela e os apóstolos enfrentam Caifás. Jesus caminha solitário. Mirian reencontra os filhos. Claudia pede para Helena não fazer nenhuma besteira. Maria Madalena, Gabriela e Judas Iscariotes vão ao palácio. Judas reencontra Chuza. Kesiah revê Madalena. Diana desconfia de Dimas. Claudia recebe Maria Madalena.

Gabriela é apresentada à rainha. Chuza atualiza as informações do palácio para Iscariotes. Tiago Maior diz que Pedro e Adela formam um belo casal. Depois de se deitarem juntos, Jairo e Laila tentam deixar a hospedaria disfarçados, mas são vistos por Barrabás. Zelote reencontra o irmão. Barrabás tenta saber notícias sobre Jesus. Temina avisa a Pilatos sobre a conversa entre Judite e Gestas. Barrabás discute com Simão Zelote. Judas Tadeu encoraja Tomé a resistir à bebida. Asisa reencontra Jairo e Laila e fica desconfiada. Helena fala sobre Tadeu com Gabriela. Inflamado pelo Satanás, Caifás diz que Jesus tem que morrer. Natanael troca palavras de amor com Yoná. Joana fala sobre as tradições de seu povo. Barrabás se depara com Pedro e outros apóstolos na casa de Adela.

Apocalipse

Benjamin e Zoe se olham intensamente. Ele vai até ela, mas antes que alcance, é cercado por jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. Zoe entrevista Benjamin. A festa de inauguração da Gudman segue cheia e animada. Benjamin e Zoe estão sozinhos, Benjamin se aproxima de Zoe e a pega pela cintura. Ela não resiste. Raquel diz a Cesar que seu casamento acabou, mas ele diz que um relacionamento como o deles não pode terminar assim. Oswaldo cai na cilada de Henrique e é pego com cheques falsificados. Zoe acorda com Benjamin, os dois estão tomando café quando o celular toca. Benjamin pergunta o que aconteceu e Zoe diz que seu pai foi preso.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Valente liga para Gabriela e conta o que aconteceu com Nati. Ana Luz, Pepe e Janete vêem naves no céu. O povo de Shangrilá festeja a chegada de Melquior, Maria, Marcelo, Tati, Bianca, Leonor e os bebês. Fredo, Aline, Ernesto e Miguel apontam as armas para os mutantes do mal. Ágata se arrepende de ter terminado o namoro com Eugênio. Fredo mira em direção aos mutantes, mas Aline se coloca na frente dele e o impede. Fredo é atingido pela luz de uma das naves e é abduzido.

Escrava Mãe

Juliana encara Almeida que está com o chicote em mãos. Esméria observa, triunfante. Miguel mal consegue manter os olhos abertos diante dos ciganos. Eles colocam Miguel na carroça e de repente se deparam com Osório. Esméria se justifica a Almeida porque não deve ser castigada também. Osório se aproxima da carroça e uma mulher esconde Miguel com uma manta. Osório pergunta se não viram um homem ferido pelo caminho, os ciganos respondem que não e continuam viagem. Para surpresa dos escravos, Almeida solta Juliana e prende Esméria no pelourinho para ser castigada. Alguns meses depois e Almeida e Urraca estão na sede da corte para conhecer o príncipe e conversam sobre como as coisas estão caminhando e sobre a paternidade que está prestes a acontecer com Almeida. Teresa está grávida de pousos meses e sente muitas dores e confessa ao Dr. Pacheco que não quer perder o bebê. Maria Isabel já está com barriga crescida e caminha com Petúnia, ela sente dores e Petúnia vai buscar ajuda.

Urraca e Almeida continuam caminhando ao paço e Urraca avista Petúnia correndo, um pouco distante. Almeida diz que vai atrás e pergunta a Urraca se ela tem certeza do que viu e se Petúnia estava grávida. Urraca não consegue distinguir e alerta que não podem chegar atrasados ao encontro e Almeida concorda com Urraca. Petúnia se depara com Miguel ao pedir ajuda aos ciganos. A pensão de Rosalinda está enfeitada. Quintiliano e Filipa recebe um convite para um baile de máscaras. Maria Isabel e Petúnia chegam na casa da tia e Petúnia conta que viu Miguel e Maria Isabel não acredita, pois na carta que recebeu de Teresa dizia que Miguel havia morrido, mas Petúnia insiste em dizer que ele não morreu. Urraca está ansiosa para receber o título do príncipe, ela se abana com o leque. Almeida é condecorado a comendador e condecora Urraca a Baronesa de Barangalha que fica horrorizada. Rosalinda recebe um convite para a inauguração do novo palecete, no baile de máscaras, mas percebe que será no mesmo dia da festa na pensão. Rosalinda tira satisfação com Loreto sobre a data do baile, ele alega que não pode fazer nada.

Nestor pede que Irani explique porque ficou tão nervosa quando viu o cesto com pertences indígenas. Rosalinda recebe alguns convidados na pensão. Beatrice convida Quintiliano para jantar e ele aceita. Filipa se veste novamente de homem sob olhar de Bá Teixeira. Tomás visita a pensão e Violeta recusa uma bebiba oferecida a ela, que recusa e lhê dá um tapa. Filipa entra vestida como homem. Loreto caminha pela vila e inspeciona tudo. Beatrice e Quintiliano estão bem próximos e de repente Esméria entra e eles se assustam. Tia Joaquina orienta Juliana a preparar Teresa, pois o filho não irá vingar. Urraca chega em casa com muita raiva, inconformada com o título que recebeu e proíbe Almeida de comentar com alguém. Petúnia leva Maria Isabel ao local em que viu Miguel. Maria Isabel grita por Miguel e sente uma forte dor e leva as mãos a barriga. Teresa cai ao chão, sente dores e chora. Beatrice diz que foi um acidente. Esméria rasgou os laços do calço que Teresa usa, sem que ninguém visse. Beatrice percebe que Teresa está sangrando. Almeida chega correndo e vai junto pra Teresa e segura sua mão, ela chora e pede perdão. Maria Isabel está no chão e vê o vestido já molhado e avisa Petúnia que o filho vai nascer.

SBT

Chiquititas

Mili e Duda voltam à mansão dos Almeida Campos. Duda inventa um pretexto para abraçar Mili e diz que gostou de sair com ela. Mili responde que também adorou o passeio. Junior chega na sala e diz que levará Mili de volta ao orfanato. A garota fica com vergonha por Junior ter visto ela e Duda tão próximos. Antes de ir embora Duda faz questão de beijar o rosto de Mili. Todas as chiquititas chegam ao orfanato e comentam que adoraram o passeio ao Café Boutique. Cintia diz que a surpresa não acabou por aí, pois ela trará de volta ao orfanato a cachorra mascote Pipoca. Cris pede para falar a sós com Mosca. No pátio ela pressiona o chiquitito para saber qual tipo de relacionamento existe entre ele e Vivi. Mosca conta que não está namorando e nem ficando com Vivi. Cris pergunta o que o garoto sente por ela e por Vivi. Mosca diz que gosta de Cris como amiga e não sabe afirmar a maneira que gosta de Vivi. Cris fica nervosa. Mili chega ao orfanato. Bia insiste em saber sobre a proximidade dela com Duda, mas a chiquitita diz que não quer falar disso. Vivi vai atrás de Cris no quarto. Cris está deitada na cama e chorando. Vivi pergunta o que ela falou com Mosca. Cris revela que não quer mais saber de Mosca e que ele gosta de Vivi. No pátio, Rafa e Binho perguntam o que Mosca tem. O chiquitito diz estar confuso se gosta ou não de Vivi. Rafa instrui que o único jeito de saber é pedindo pra ficar com a garota. Mosca está nervoso por nunca ter beijado uma menina antes. Rafa diz que tem curiosidade, mas também nunca beijou.

Mili conversa a sós com Pata e conta tudo o que aconteceu no passeio com Duda. Mili diz que achou que ele fosse beijá-la no parque, mas ele apenas assoprou seu rosto por achar que ela estava com calor. Mais tarde, na sala, Rafa sugere para brincarem de “Pera, Uva e Salada Mista”. Tati e Ana não participam por serem novas demais. Letícia vai levar Dani à lanchonete Rei Burgão com o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti), porém, a menina faz birra para escolher a roupa e diz que não quer ir se ele também for. Dani se fantasia de fada. Letícia tenta convencer a filha a trocar de roupa, mas não consegue. O crítico Rui Salgado chega para buscá-las. Dani é malcriada com o crítico. No orfanato, com os olhos vendados, Mosca escolhe Vivi e pede salada mista. Todas as chiquititas comemoram. Na cozinha, Ernestina reclama com Chico desse tipo de brincadeira. Chico diz que os menores não estão participando, mas concorda que eles possuem a adolescência toda para beijar e não precisam desse tipo de brincadeira na pré-adolescência. O cozinheiro conta que quando era mais novo fazia muito sucesso com as moças. Na sala, as crianças continuam com a brincadeira e Vivi dá um selinho em Mosca. Todos comemoram, menos Cris, que chora. Na lanchonete, Dani grita e faz muita birra. Enquanto isso, Carol, Beto e Clarita ensaiam Tobias para ele se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Anoitece e no quarto das meninas, as chiquititas conversam sobre como deve ser dar o primeiro beijo. As meninas dizem que deve ser um pouco nojento beijar na boca. As meninas cantam que Vivi e Mosca irão namorar. Letícia volta para casa, diz que o passeio foi desastroso e que desse jeito jamais poderá arrumar um namorado. No orfanato, Mosca bate na porta do quarto das meninas e pede para falar em particular com Vivi. O chiquitito convida Vivi parar sair depois da escola e ela aceita.

