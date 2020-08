Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 13

Malhação

Sem que Aldo perceba, Tato procura por um documento com a assinatura do pai. K1 conta para Keyla sobre o motivo da suspensão de Tato e K2. Ellen diz a Bóris que decidirá sobre a bolsa de estudos após a Balada Cultural. Clara insinua a Felipe que algo ocorreu entre Lica e Bóris. Keyla se incomoda com a opinião das amigas sobre sua vida amorosa. Ellen vai à casa de Lica e Marta elogia a menina. K2 falsifica a assinatura de Aldo a pedido de Tato. Fio pede para trabalhar no salão de K1. Ellen conta para Lica sobre o assassinato de seu pai. Roney propõe ajudar Guto e Benê a perder o medo de se apresentar em público. Malu questiona Bóris sobre Lica. Sem querer, Tina e Keyla derrubam as bandejas de suco em cima de Anderson, Samantha e Tato.

Novo Mundo

Todos comemoram a Independência do Brasil. Dom Pedro e Leopoldina são proclamados imperadores do país. Chalaça revela a Anna que Pedro esteve com Domitila. Licurgo e Germana oferecem um bolo em homenagem a Leopoldina. Por ordem de Dom Pedro, Felício é transferido, e Domitila comemora. Hugo e Licurgo se aproximam. Piatã acredita que seu pai esteja na aldeia visitada por ele. A saúde de Wolfgang melhora e Greta questiona Schultz. Todos se preparam para a festa da Independência. Pedro agradece e se declara para Leopoldina. Greta ataca Schultz.

Totalmente Demais

Eliza diz a Arthur que prefere namorá-lo antes de se casar. Débora lamenta com Hugo a falta de um amor. Cassandra confessa a Débora que gosta de Fabinho. Débora incentiva Fabinho a conversar com Cassandra. Carolina decide vender o apartamento e aceitar o convite de Dorinha para morar com a irmã. Charles convida Débora para sair. Lili agradece Germano por ter convocado Rafael para fotografar a nova campanha da Bastille. Hugo descobre que ganhou na loteria.

Fina Estampa

Paulo aconselha Esther a voltar e lutar para ficar com Victoria. Beatriz ouve Celina afirmar que seu maior interesse é destruir Danielle. Zambeze chantageia Álvaro para saber o que ele está escondendo. Deborah percebe Quinzé pensando em Teodora. Patrícia procura Antenor na mansão de Griselda e os dois passam a noite juntos. Tereza Cristina pede para Crô confirmar o álibi que Álvaro inventou para ela. Esther volta para o Rio enquanto Paulo dorme. Baltazar proíbe gravação do clipe de Solange e a deixa arrasada. Zuleika estranha a proximidade entre Wallace e Dagmar. Paulo se desespera ao ler o bilhete de Esther avisando que deixou Victoria aos seus cuidados.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior acusa Francisco. Cel. Sebastião pede perdão à Rosa e a deixa cuidando de sua fazenda. Começa o julgamento de Álvaro.Estela visita Branca no manicômio. André e Tomásia começam a dar seus depoimentos. Belchior senta na cadeira das testemunhas onde jura dizer a verdade por gostar muito de Isaura. Malvina cochicha com seu pai, Francisco fica inquieto e Rosa nervosa. Belchior acusa Francisco. Serafina acha suas jóias nas roupas Francisco.

Álvaro é absolvido. Gabriel volta a andar. Álvaro e Isaura se casam. Bernardo leva dona Evangelina para reencontrar sua filha Moleca. Belchior conhece a criada Camélia. Os dois se beijam. Cel. Sebastião e família seguem viagem. André decide voltar para o quilombo. Sebastião diz a Geraldo que Francisco foi condenado a pena de morte. Tomásia e Miguel comemoram a adoção de filhos. Nasce a filha de Helena. O quilombo festeja a liberdade. É decretada a abolição da escravatura trinta e três anos depois. Alvaro e Isaura ficam juntos por mais de 60 anos.

Jesus

Jesus enfrenta o olhar de Satanás e observa a tempestade em alto mar. Ele então desce o monte, decidido. Os apóstolos enfrentam as ondas e o mal tempo. Judas Iscariotes se desespera e diz que Jesus os abandonou. Madalena, Maria, Goy e os outros se assustam com a chegada de um homem com o ombro deslocado. Diana avisa que Salomé fugiu. Heitor e Caius acompanham a moça até a casa de Adela. Goy consegue colocar o ombro do homem no lugar. Caifás se queixa de Anás. Arimatéia tenta conversar com Tiago Justo, mas é destratado. Barrabás ordena que os rebeldes reúnem o maior número possível de pessoas para a revolta. Os apóstolos se desesperam com a forte tempestade. Barrabás se irrita ao ver Petronius na casa de Adela.

Longinus descobre que Salomé foi vista na cidade. Tiago Justo sofre ao lembrar de Deborah. Zaqueu cobra impostos de Shabaka. Caius e Longinus procuram por Salomé. No palácio, Adela fala sobre o encontro com Salomé. Herodíade se irrita com o depoimento dela e é contida por Pilatos. Asisa fala mal de Jesus para Sara. Durante a tempestade no mar, os apóstolos se assustam com a presença de um volto em meio as ondas. Sara critica Asisa, que sai irritada. Os apóstolos ficam impressionados ao verem Jesus andando sobre as águas. Pedro pede para fazer o mesmo, mas se distrai com um trovão e acaba afundando, suplicando a ajuda de Jesus. Ele é salvo pelo Filho de Deus. Eles chegam à Genesaré e Jesus manda avisarem a todos sobre sua presença na cidade.

Adela fica preocupada ao ouvir Barrabás falando sobre a revolta. Arimatéia conversa com Deborah e diz que Tiago Justo está com ódio. Laila se queixa com o marido sobre sua solidão. Jesus cura mais pessoas e Pedro o alerta para a quantidade de gente. Caifás estranha a grosseria de Anás. Malco avisa que vários revoltosos estão na porta do templo. Maria tenta se aproximar de Jesus. Goy pede ajuda ao homem que encontraram. Simão Zelote se apresenta à Maria Madalena. Maria sente orgulho do Filho. Pilatos é avisado sobre a presença dos revoltosos. Barrabás incita os rebeldes. Caifás dá carta branca ao grupo de judeus. Longinus encontra Salomé no tanque de Betesda. Jairo insiste e acaba beijando Laila. Jesus fala para a multidão.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Danilo diz que irá trabalhar com moda, mas Aristóteles o proíbe. Aristóteles diz que fará Danilo se tornar um macho de verdade, mas ele se revolta e assume que é gay. Maria fica aos prantos por pensar que Noé está morto. Noé desperta lentamente e rouba um beijo de Maria. Eric é atropelado e uma senhora sai do carro apavorada. Taveira diz que precisa renovar as forças e morde a senhora. Ele a joga na rua e coloca Eric dentro do carro. Os policiais atiram contra o carro. Caneloni pede ajuda, mas não resiste e morre.

Apocalipse

Ricardo manda Ariela abafar a notícia da chegada do asteroide. Noah e Saulo tentam convencer as pessoas a não receberem a marca. Um soldado se aproxima e os questiona. Tiatira se preocupa com a falta de provisões no acampamento. Guido diz que a polícia foi orientada a arquivar o caso do sumiço de Glória. Débora fica satisfeita ao ver os pais se ajoelhando diante da imagem de Ricardo. Arthur fica animado com a ligação de Uri. Brenda fala com André e confirma que não foi descoberta. Noah e Saulo enfrentam os oficiais. Os soldados de Ricardo tentam atirar, mas são feridos com suas próprias armas. Uri e Dylan estranham a ausência de notícias sobre o asteroide. Ricardo agradece a ajuda de Ariela. Arthur diz que foi impedido de noticiar a chegada do asteroide.

Tamar e Gideon ficam aliviados ao perceberem que o sistema de marcação está fora do ar. Adriano fica surpreso ao saber que Ricardo fará um pronunciamento importante. Diogo pega Ângela roubando comida em seu bar. César se esconde de Greta. Zoe descobre que César tentou contato com Guto. Natália estranha o comportamento de Ângela. Bárbara reclama da maneira como Arthur se refere a Ricardo. Zoe tenta acalmar Susana. Benjamin é levado da prisão. César consegue enviar mensagem para Brenda. Eles conseguem se encontrar. Vittorio chora a ausência de Glória.

Uri e Dylan ficam apreensivos com a falta de notícias sobre o asteroide. Adriano tenta convencer Ricardo a não matar Benjamin. Arthur e Bárbara anunciam o início do pronunciamento. Zoe assiste aflita. Felipe tanta acalmar Guto. Jonas, Laodiceia e Natália também acompanham. Adriano diz que assistirá o filho junto a multidão. Ricardo diz que chegou a hora do show. Dylan conversa com Susana. Adriano encontra César no meio da multidão e lhe entrega um saco de comidas. Ricardo inicia o pronunciamento e apresenta Benjamin como o terrorista que atentou contra sua vida. Zoe se desespera.

SBT

Chiquititas

No orfanato, as garotas agradecem Carol e dizem que acharam Beto muito bonito. Sofia escuta a conversa das garotas e chama Carol para conversar. Mili estranha. Sofia diz a Carol que fica feliz ao vê-la próxima das crianças. A diretora fala a ajudante que não gosta que as garotas se iludam com coisas materiais, pois isso não faz parte da realidade delas. Carol pede desculpas e diz que só queria vê-las alegres. Sofia diz que sabe da boa intenção de Carol. Mosca, Rafa e Binho comentam sobre o carro de Junior e acreditam que ele seja um rapaz rico. Os pequeninos falam dos sonhos que realizariam se tivessem dinheiro. No quarto das meninas, Vivi pensa como as pequeninas devem agir, pois agora serão populares na escola. Carol vai falar com as meninas e explica que entende como elas estão se sentindo, mas que elas não podem esquecer o que realmente importa. Mili pergunta se Carol levou bronca de Sofia pelo que fez. Carol diz que a diretora se importa com elas. No Café Boutique, Armando desce na loja e se depara com Cintia (Milena Ferrari). Beto e Tobias observam à moca e a elogiam. Beto se empolga e vai atendê-la. Clarita não permite e vai receber Cintia. Armando liga para José Ricardo e avisa que a moça do campo de golfe está na loja. Armando convida Cintia para conhecer a empresa. A mulher diz estar surpresa com a estrutura da empresa. Armando afirma que pode surpreendê-la ainda mais. No mesmo momento José Ricardo interrompe os dois e diz que ele continuará o passeio com Cintia. O empresário conversa com a mulher e depois pede para Armando continuar com o tour.

No quarto, Vivi diz para Tati que quer arranjar um namorado para se tornar popular no colégio. Tati ri da irmã e pergunta quem será seu namorado. Vivi diz que irá conquistar Mosca e ele se tornará seu namorado. Na loja, Clarita conta a Maria Cecília sobre o que Eduarda queria. Tobias escuta a conversa e sugere que a garçonete fale a Eduarda que a filha sairá com uma amiga, assim poderão ficar juntos à noite. Maria Cecília fica com medo e diz que irá pensar. Ao ir embora, Cintia é abordada por Leticia. A caixa entrega para a moça doces do Café Boutique em nome de Dr. José Ricardo. Cintia acha gentil a atitude do empresário. No orfanato, Sofia não passa muito bem. Mili entra em sua sala e pergunta se a diretora está bem. Sofia tranquiliza a garota e diz que está se recuperando. Mili pede à diretora que não fique brava com Carol, pois ela só quis ajudá-las. A pequenina também pede para Sofia terminar de contar a história da princesa Mirela, pois ela precisa terminar de contar o enredo para as meninas. Tranquilamente, Sofia decide continuar a contar a historia da princesa Mirela e do plebeu Gabriel. Na sala, Vivi pede para Rafa ajudá-la a conquistar Mosca. A garota pede para o amigo guardar segredo. O garoto promete não contar a ninguém. Vivi pergunta o que Mosca mais gosta em uma garota. Rafa conta todas as preferências de Mosca. Enquanto conta a história para Mili, Sofia passa mal e desmaia.

Desesperada, Mili tenta acordá-la, mas não consegue. Nos corredores do orfanato, a garota grita por Chico e o leva para a sala da diretora. Chico consegue fazer com que Sofia acorde. Chorando, Mili pede para o cozinheiro levar a diretora para o hospital, pois ela precisa ver o que está acontecendo. Sofia tenta tranquilizar Mili e diz que irá fazer exames. A diretora pede para a pequenina guardar segredo e não contar a ninguém que ela passou mal novamente. Na cozinha, com a ajuda de Rafa, Vivi tenta fazer a receita de mousse de limão que Mosca gosta. Rafa experimenta o doce, mas finge que não ficou bom. Vivi não dá ouvidos para o amigo e continua com a receita. No orfanato, Sofia pede para Mili ficar com as outras crianças, pois já se sente melhor. Carmen mostra para Valentina e Gabi o quadro que comprou com o seu retrato. José Ricardo não permite que a vilã pendure o ornamento em sua sala. Gabriela se incomoda com a discussão entre Carmen e José Ricardo. Valentina acalma Gabi. O telefone da mansão toca. Trata-se de Chico pedindo se alguém poderia levar Gabi até o orfanato, pois Sofia precisa falar com ela. José Ricardo estranha o pedido. Em sua sala, Sofia observa um colar e um pingente. No mesmo momento, Ernestina chega ao lugar e diz que a diretora tem uma visita importante. Sofia pensa que é Gabriela, mas é José Ricardo. Furioso, o empresário questiona o que ela pretendia dizer a Gabi. Sofia revela que não aguenta mais guardar o segredo e que o assunto está a deixando doente, uma situação insustentável. José Ricardo diz que ela prometeu que nunca contaria nada a ninguém. Sofia diz que não quer morrer carregando um segredo tão importante. O empresário ameaça Sofia e diz que se ela contar algo colocará em risco o futuro de todas as crianças do orfanato Raio de Luz. José Ricardo pede a Sofia que fique longe de sua herdeira e diz que ninguém pode saber que Milena é filha de Gabriela. Sofia diz não entender como o empresário aguenta viver em meio de tantas mentiras. No mesmo momento, Mili entra na sala para ver se a diretora está bem. A diretora tranquiliza a garota. José Ricardo fala para Sofia se lembrar do que conversaram e sai da sala.

Carmen aproveita a ida de José Ricardo ao orfanato para levar seu quadro ao local. As chiquititas perguntam o que a megera levou para lá. Carmen revela que é um presente que fará com que eles se lembrem dela pra sempre. A vilã escolhe a parede onde colocará o quadro. As crianças ficam chocadas ao ver o retrato. Ernestina e Chico colocam o quadro na parede. Carmen fala a todos cuidarem do retrato como se fosse a vida de cada um. Binho acredita que dentro do quadro tem uma câmera e que agora a megera pode vigiá-los dia e noite.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também