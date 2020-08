Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 5

Malhação

Tina convoca as meninas para conversar sobre Lica e Bóris. Deco convida Keyla para jantar. Edgar sugere que Malu aproxime Luís de Clara, para neutralizar as desconfianças do rival. Luís alerta Marta sobre as intenções de Edgar. Roney e Keyla gravam um anúncio para a lanchonete e Josefina e Julinho acham graça. Lica fica constrangida ao encontrar Bóris. Clara marca um encontro com Guto em casa. Anderson não dá atenção para a mensagem de Tina. Fio pede que Ellen dedique mais tempo à aproximação dos dois. K2 confessa a K1 que teme que Tato ainda goste de Keyla. Bóris oferece a Ellen uma bolsa de estudos no colégio Grupo.

Novo Mundo

Thomas manda Nívea chamar Anna para falar com Leopoldina. Quinzinho tenta mostrar a Joaquim o quarto com os segredos de Thomas. Anna conta a Leopoldina que Nívea é a sua aliada. Diara se aconselha com Idalina. Benedita faz um trato com Domitila. Jacira convence as mulheres a lutarem. Piatã conversa com os pistoleiros. Joaquim solicita a Peter que ajude Quinzinho a falar. Anna se despede de Leopoldina. Domitila pede dinheiro a Thomas e entrega algumas das cartas de Dom Pedro a ele. Joaquim informa a Leopoldina que irá visitar Anna. Greta vê dois baús arrumados e acredita que Diara será expulsa de casa. Licurgo decide voltar a cozinhar. Elvira acorda e se assusta ao ver os piratas em volta dela. Bonifácio questiona Dom Pedro sobre o filho que Benedita está esperando. Idalina garante a Cecília e Libério que eles não são irmãos. Wolfgang decide sair de casa. Leopoldina recebe as cartas que Pedro enviou para Domitila e desmaia na frente de Bonifácio e Joaquim.

Totalmente Demais

Gilda descobre que Dino que colocou Eliza na cadeia e está chantageando a filha. Fabinho conta a Cassandra que Eliza é sua irmã. Cassandra constata que está apaixonada por Fabinho. Gilda decide testemunhar em favor de Eliza. Peçanha é obrigado a libertar Eliza e Germano. Carolina ordena que os funcionários da Excalibur pintem a agência. Dino ameaça Eliza com um revólver. Dino e Arthur se enfrentam e a arma acaba disparando.

Fina Estampa

Griselda cuida da internação de Antenor. Juan afirma a Vilma que vai descobrir se Chiara tentou enganá-lo. Griselda faz graves acusações contra Tereza Cristina. Beatriz procura Esther na Fio Carioca. Depois, arquiteta persegue Esther no meio da rua. Zuleika avisa a Wallace que sua lesão diminuiu e ele decide voltar a lutar. Teodora fica surpresa ao descobrir que Wallace está curado. Joana vê a foto de Tereza Cristina no computador e a associa com a loira misteriosa. Tereza Cristina descobre que Antenor está vivo e humilha Ferdinand. O capanga combina com um de seus comparsas para entrar no hospital. Wallace pede para Dagmar cuidar de sua dieta de atleta. Patrícia se declara para Antenor e ele lhe pede perdão. Guaracy fala para Esther que vai atrás de Beatriz. Crô tem ataque ao ver Joana na mansão de Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura é libertada e Álvaro preso. Rosauro ajuda Isaura que diz ter sido envenenada. Álvaro sente uma dor no peito, mas logo passa. Rosa fica brava com as acusações de Joaquina e João. Belchior conversa com uma flor presa em uma árvore e diz que corre risco de vida. Comandante conversa com o Cel. Sebastião. Rosauro pede ajuda para Isaura. Branca conta a sua mãe que envenenou Isaura. Tomásia recebe a notícia do envenenamento de Isaura. Cel. Sebastião também recebe a notícia. O Comandante volta para a cadeia. Diogo sai logo em seguida. João avisa Álvaro sobre o estado de Isaura.

Diogo examina Isaura e diz ao policial que precisa tirá-la de lá. O Comandante proíbe. Diogo coloca ventosas nas costas de Isaura. Rosauro comenta sobre a visita de uma bela moça na cadeia. Preocupado com Isaura, Álvaro diz ter matado Leôncio. Isaura é libertada e Álvaro preso. Rosa diz a André que Branca é a mais provável de ter envenenado Isaura. Belchior se lembra das maldades de Leôncio. Francisco procura Belchior e diz que quer saber o que Belchior tem de informação. Francisco tem uma arma na mão. Bernardo avisa que o quilombo será atacado. Álvaro fala para o Comandante que mentiu. O policial se irrita e diz que ele será condenado mesmo assim.

Jesus

Diana levanta e agradece a ajuda de Almáquio e Tomé. Deborah se sente culpada pela prisão de Tiago Justo. Simão Fariseu indica a direção certa para Lázaro e Susana. Antipas se preocupa com o desaparecimento de Salomé. Natanael e Tiago Menor são expulsos da cidade por alguns fariseus. Tiago Justo ouve Judas Tadeu falando de Jesus. Caius dá notícias a Petronius. Herodíade exige que João e André sejam assassinados. Caius exige que Adela o sirva. Escondido, Barrabás os observa. Cassandra reencontra Petronius. Lázaro e Susana conseguem encontrar Jesus. Adela tenta controlar Caius e ajuda a cuidar de seus ferimentos.

Longinus se despede de Susana E Lázaro. Possuída, Maria Madalena consegue se soltar das correntes e corre em direção a um precipício. Jesus então ordena que ela pare. Antipas ameaça devolver Herodíade para seu reino de origem. Petronius agradece por Simão Zelote ter curado Cassandra. Jesus expulsa os demônios de Maria Madalena, libertando-a. Petronius tenta recompensar Simão Zelote, mas o apóstolo não aceita as moedas. Observada por Barrabás, Adela dispensa Caius.

Petronius aconselha helena a não se aproximar novamente de Judas Tadeu. Pilatos conversa com Chuza sobre seu plano de construir aquedutos. João e André permanecem presos. Sula se preocupa com os filhos. Agradecida, Maria Madalena pede para seguir Jesus. Susana e Lázaro falam sobre ela. Simão Zelote e Judas Tadeu são bem recebidos por Shabaka. Zelote flerta com Betânia. Malco se abre com Marta e descobre que Tadeu visitou seu tio. Arrependido, Ami ora a Deus. Cassandra agradece o cuidado de Joana. Diana fica perturbada com a presença de Satanás e pede ajuda a Judas Iscariotes e Tomé.

Os Mutantes Caminhos do Coração

O Formigão conta que Maria e Noé fugiram e foram em direção ao centro da Terra, o Reino de Agarta. Toni e Rainha Formiga se beijam. A Rainha diz que não abrirá mão de uma noite de amor com Toni. Hélio pergunta quais são os poderes de Ceres e ela diz ser a criação mais exótica de Júlia. Ísis fica chocada ao ver Vlado mordendo o pescoço de Caneloni. A luz do amor sai das mãos de Clara e Ernesto fica de pé. Janete tem a visão de uma bomba explodindo em São Paulo.

Apocalipse

Estela lamenta a decisão de André. Arthur diz que todos na redação deverão receber a marca. César oferece ajuda a Jonas. Adriano mente para o filho e diz já ter recebido a marca. No esconderijo do deserto, os judeus sobreviventes exaltam o Senhor. César decide se afastar da polícia. Jonas fica preocupado com o interesse da população na marca. Benjamin diz que precisa deter Ricardo. Susana lamenta o posicionamento de sua filha. Ricardo assume para Isabela que a traiu com Ariela.

César avisa a Guido que deixará a polícia. Glória diz que Benjamin deseja falar com Vittorio. Brenda e Melina assistem as imagens da caneta espiã e veem Benjamin. Brenda impede que Melina conta a verdade para André. Benjamin descobre que Vittorio estava sendo espionado e quebra a caneta espiã. André entrega a prótese do braço de Ricardo. Adriano pede para Benjamin proteger Glória e Vittorio. Ele atende o pedido do pai de Ricardo e avisa que irá para a Nova Babilônia tentar deter o exército de robôs. André manipula as imagens gravadas no dia do atentado a Ricardo e faz parecer que Benjamin é o assassino.

SBT

Chiquititas

Maria Cecília espera Tobias, quando Junior e Carol chegam à casa da ajudante. A supervisora observa os dois e se esconde para que ninguém a veja. Carol agradece Junior pela carona e por ter ajudado nos preparativos para a festa de Mili. Ao se despedir da amada, Junior tenta beijá-la, mas Tobias atrapalha. O barista diz para Carol que vai assistir um musical com Maria Cecília. Tobias pergunta se a supervisora está preocupada por Junior ter visto os dois juntos, mas Maria Cecília responde que não. Clarita está na casa de Carol, Beto, Letícia e Dani. Fica tarde e Letícia convida Clarita para dormir lá. Empolgada, Clarita pergunta o que Beto acha. O rapaz diz que tanto faz. No orfanato, as chiquititas se preparam para dormir quando Tati diz para irem até a geladeira para comer os doces que sobraram da festa. Pata e Cris acompanham a pequenina. Ao chegarem à cozinha, as garotas se deparam com Mosca, Rafa e Binho comendo todo o bolo da festa. As chiquititas sentam a mesa e comem junto com os meninos. Clarita acorda para tomar água e é surpreendida por Beto. O rapaz a beija na cozinha. No dia seguinte, Eduarda pergunta a Maria Cecília como foi o musical com Junior. A supervisora diz que o rapaz adorou o espetáculo. A socialite resolve fazer um jantar para comemorar o namoro do casal. Maria Cecília diz à mãe que ela e Junior terminaram. Eduarda fica irritada e não acredita na notícia. Maria Cecília diz que a mãe precisa aceitar o término do relacionamento. No orfanato, Chico pergunta aos meninos o que aconteceu com o bolo que sobrou da festa da Mili. Mosca diz que não sabe e que provavelmente foram as ratazanas inteligentes. Rafa confessa ao cozinheiro que eles comeram todo o doce.

Apaixonada, Clarita revela a Leticia e Carol que ela e Beto se beijaram. Carolina diz para a amiga tomar cuidado com o irmão, que é mulherengo. Na cozinha, Ernestina pede para os meninos irem para a sala, pois precisa entregar algo a elas. A zeladora entrega a Mosca, Rafa e Binho os uniformes do orfanato. Os garotos não gostam da ideia e dizem que não irão usar a nova vestimenta. Ernestina tenta convencê-los e diz que são regras do lugar. No Café Boutique, Eduarda entra na sala de Junior e questiona o motivo dele e Maria Cecilia terem terminado o namoro. O rapaz responde que o namoro não deu certo. A socialite estranha e pergunta o que ele achou do filme que foi assistir com Maria Cecília. Sem saber do que Eduarda está falando, o rapaz afirma que adorou o filme. A socialite fica desconfiada. Na loja, Tobias conta para Leticia e Clarita que adorou o musical, mas que ele e a supervisora não se beijaram. Beto chega para o trabalho e dá um beijo no rosto de Clarita. A garota fica surpresa. Junior avisa aos funcionários que as crianças do orfanato irão fazer uma visita ao Café Boutique. No orfanato Raio de Luz, Carol prepara as chiquititas e os garotos para o passeio.

Clipe de cena da música “Todo Mundo Chique”. As crianças chegam à loja do Café Boutique e são recebidas por Junior. Carol apresenta Clarita, Tobias e Leticia para os órfãos. Enquanto isso, no orfanato, Ernestina e Chico aproveitam para relaxar. No Café Boutique, Junior dá a ideia de levar as crianças para conhecerem todo o prédio da loja. O rapaz leva todos para um tour na empresa. Junior explica o que ele faz no lugar, enquanto Tati escapa da sala e invade o escritório do Dr. José Ricardo. A garota fica encantada com o local. No mesmo momento, o empresário entra em sua sala para uma reunião. Tati se esconde embaixo da mesa. Na loja, Clarita entrega alguns brindes para as crianças. Carol agradece Junior por ter proporcionado o passeio para os pequeninos. O rapaz tenta beijá-la, mas Ana interrompe o casal e chama a ajudante para irem embora. Ao conferir se todas as crianças estão presentes, Carol nota a ausência de Tati. Todos resolvem voltar ao Café Boutique para procurar a garota. Sem saber que tem uma criança embaixo de sua mesa, José Ricardo esbarra em Tati, que solta um grito. O empresário se surpreende com a presença da pequenina em sua sala.

