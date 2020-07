Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 27

Malhação

Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo. Tina envia uma mensagem para Anderson em japonês. Guto se surpreende ao ver Benê chegar para o ensaio da banda. Deco afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre e K2 tenta consolá-lo. Ellen descobre que Fio é professor de dança de salão de Das Dores. Noboru aconselha Tina a não desistir de sua paixão por Anderson. Benê questiona Guto sobre a relação dos dois. Ellen e Fio se beijam. Keyla vê Tato beijar K2.

Novo Mundo

Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. Cecília decide escrever um artigo para o jornal sobre os candidatos a deputado constituinte. Thomas vai ao encontro de Fred e o ameaça. Anna consola Leopoldina. Domitila se enfurece com o elogio que Dom Pedro faz à princesa. Cecília ajuda Joaquim a pegar documentos de Sebastião. Joaquim mostra a Anna os documentos que encontrou na casa de Sebastião. Bonifácio confronta Domitila. Francisco e Rosa espalham a notícia sobre a gravidez de Domitila. Anna conversa com Quinzinho sobre Elvira. Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os piratas invadem o navio inglês.

Totalmente Demais

Peçanha avisa a Duarte que eles deverão aguardar Eliza ganhar o concurso para então mandar prendê-la. Eliza admira a voz de Jonatas, que canta em um karaokê. Jeniffer se preocupa quando Cascudo diz que usará o dinheiro da bolsa de esportes para se livrar do tio. Carolina programa um jantar entre Germano e as finalistas do concurso, e Arthur desconfia. Carolina confidencia a Pietro que, se Eliza for filha de Germano, terá sua última chance de desclassificar a modelo de Arthur do concurso.

Fina Estampa

Todos se assustam ao ver Joana, a irmã gêmea de Marcela. Griselda pergunta ao filho mais velho sobre a loira que aplicou o golpe nele. Teodora cuida de Quinzé. Íris não acredita que Joana seja irmã de Marcela. Luana estranha o jeito de Joana. Zambeze fica contrariada quando Álvaro deixa Joana ficar na pousada. Joana se surpreende ao ver que o laptop de Marcela está vazio. Esther repreende Beatriz por tentar se aproximar de Victoria. Juan volta de Roma e faz surpresa romântica para Letícia. Amália convida Patrícia para ser sua madrinha de casamento. Danielle procura Beatriz. Wallace anuncia que Leandro já está pronto para lutar e Dagmar fica orgulhosa. Antenor fica impaciente à espera da reportagem sobre Tereza Cristina. Um dos homens que estavam no carro de Ferdinand observa o futuro médico. O repórter liga para Tereza Cristina.

RECORD

Escrava Isaura

Martinho conta para Raimundo quem matou Leôncio. Começa o julgamento de Helena. Álvaro jura fidelidade a Isaura. Martinho confessa a Belchior que não sabia nada sobre a morte de seu chefe, mas agora descobriu tudo. Belchior se apavora. Rosa diz a André que não conseguiu ouvir toda a conversa entre Martinho e Belchior. O Comandante Santana pede para que Isaura confesse seu crime.

Perpétua lê uma história para Pedrinho e Maria. Cel. Sebastião testemunha a favor de sua filha. Joaquina desconfia que Rosa saiba quem é o assassino. Estela pergunta a Branca onde ela esteve no dia em que Leôncio morreu. Diogo testemunha. Martinho conta para Raimundo quem matou Leôncio. Tomásia testemunha, mas o juiz não aceita suas declarações. Isaura quer ver Belchior.

Jesus

Anás fica incomodado com as palavras de Mirian sobre Jesus. Tiago Justo recebe os cumprimentos dos convidados. Almáquio e Diana preparam o banquete da festa. Antipas concede o desejo de Joana e Herodíade fica irritada. Eles são avisados sobre o sumiço de Salomé. Jesus encoraja seus discípulos. Gestas conversa com Dimas e mostra o ouro que tirou de Judite. Cornélius e Goy falam sobre a visita a Pilatos. Tiago Justo fica ansioso com a demora de Deborah. Edissa entra no palácio, mas é vista por um soldado. Deborah pede para Helena deixa-la sozinha por alguns instantes. Antipas não entende o motivo de Salomé ter fugido. Helena, Maria e Kesiah descobrem que Edissa é a mãe de Deborah. Os apóstolos refletem sobre as palavras de Jesus. Efraim se recusa a pedir a ajuda do Messias e acaba morrendo.

Os Mutantes Caminhos do Coração

Juli diz que Samira ficará com a herança de Sócrates em troca da ajuda no seu plano de dominação. Janete tem uma visão de Toni e Rainha Formiga juntos. Marcelo tenta sair da clínica, mas Gabriela avisa que ele não pode sair enquanto não estiver recuperado. Toni e Cléo são amarrados pelo Formigão e os homens-formiga. Toni pede ajuda para voltar à superfície, mas Rainha avisa que ele nunca mais irá voltar, pois será o rei dos homens-formiga.

Apocalipse

Adriano fica mexido com as palavras do pastor sobre o Senhor. Dylan recebe Natália em Nova Iorque. Débora age de maneira sensual com Alan. Stefano recebe Vittorio na Nova Babilônia. Em conversa com Susana, Tiatira diz que Israel não aceitará a imposição de Ricardo. Wallace fica surpreso com a recuperação de Tião, que o alerta para Ricardo. Robinson conta que quer deixar a vida do crime, mas Dudu o ameaça. César diz temer a presença de Adriano. Stefano avisa a Vittorio que agora o único deus é Ricardo.

Natália acha graça do jeito de Uri. Benjamin e Adriano se juntam na luta contra o mal. Wallace aconselha Robinson a deixar o crime. Alan e Susana discutem e ele a expulsa do apartamento. Tião diz que Wallace não pode continuar servindo Ricardo. Susana se separa de Alan. Adriano agradece a ajuda de Estela e Glória. Natália elogia Dylan e eles se beijam. Bárbara diz que agiu mal com Zoe. Aos prantos, Susana procura Uri. Zoe fala do próximo selo do Apocalipse, o Cavaleiro negro, que representa a fome no mundo. Jonas lê o trecho da Bíblia em questão.

SBT

Chiquititas

Beto explica para Clarita que não lhe deu muita atenção após o encontro, pois não quer namorar ninguém. Mesmo triste, Clarita diz que também não pretende namorar. Binho diz aos amigos para acordarem as meninas com um panelaço. As chiquititas ficam irritadas ao serem acordadas com tanto barulho e expulsam os meninos do quarto. Eduarda força Maria Cecília a ir até a casa de Junior. Junior fica sem graça ao vê-las na sala. O rapaz diz que tem um compromisso e vai embora. Inconformada com a situação, Maria Cecilia discute com mãe. Tati, Ana e Vivi percebem que os meninos deixaram o banheiro do orfanato todo bagunçado. Pata, Bia, Mili e Cris vão até a sala e observam toda sujeira deixada no local por Mosca, Rafa e Binho. Na cozinha, as meninas percebem que eles comeram todo o café da manhã. Tati chora ao ver sua boneca, Gremilda, toda quebrada no pátio do orfanato. As chiquititas decidem ir ao quarto dos garotos para pedir explicações. Mosca, Rafa e Binho dizem que as meninas precisam ser menos egoístas e chatas. Carol chega no Raio de Luz e encontra Junior. O empresário diz que foi levar alguns presentes para os meninos. Carol fica surpresa. Mili tenta acalmar a discussão no quarto dos meninos. Ela propõe que todos tenham direitos iguais no orfanato para que não briguem mais. Mosca diz que não irá obedecer as regras da Miss Certinha. As meninas saem do quarto para mostrar apoio à Mili. Pata fala ao irmão que eles precisam obedecer as regras do lugar.

Mosca pergunta se ela está do lado das chiquititas. Pata fica irritada. Carol pede para Ernestina arrumar o quarto dos meninos enquanto ela ajuda Junior com os pacotes. Ernestina diz que já está ocupada com a organização da bagunça deixada pelos garotos. Carol acompanha Junior no quarto dos meninos. Mosca, Rafa e Binho ficam felizes com as roupas que ganharam. As chiquititas decidem se vingar dos meninos, mas Pata não concorda. Enquanto os garotos jogam de futebol no pátio, as meninas começam a colocar o plano em ação. Primeiro elas colocam etiquetas com a palavra ‘meninas’ em todos os objetos da casa. Carol diz para Junior que está pensando em seguir a carreira de psicóloga infantil devido ao carinho que sente pelas crianças. O rapaz diz que ela faz muita falta no Café Boutique. Carol pergunta se Junior se arrependeu de tê-la mandado embora. O rapaz revela que não foi ele quem a demitiu. Carol fica surpresa. Os meninos entram na sala e percebem que as meninas dividiram a casa inteira. Mili comunica aos garotos que eles não aceitaram o acordo de paz e que agora elas declaram guerra. Junior explica que tentou falar isso para ela, mas que ela não deu nenhuma chance. Carol diz que ele deveria ter insistido e confessa que ela até imaginou que ele e Maria Cecília estavam com algum envolvimento. Mili explica que a faixa que elas colocaram no meio da sala é para dividir o lado das meninas e dos meninos. Mosca rasga a faixa, diz que não se importa com a divisão, empurra Cris e Ana e senta no sofá que fica no território das meninas. Rafa e Binho tentam acalmar a situação. Armando é atendido por Clarita no Café Boutique. Os dois começam a conversa e são observados por Beto. O garoto se incomoda e sai para entregar as encomendas.

Eduarda fala a Maria Cecilia que ela precisa pressionar Junior para conquistar o coração do rapaz. A socialite pega o telefone e obriga a filha a ligar para Junior. Irritada com a situação, Maria Cecilia finge telefonar para Junior e marca um encontro. Eduarda fica feliz com a iniciativa da filha. No orfanato, Carol diz a Junior que ele deveria ter contado que estava namorando Maria Cecília. Junior esclarece que não tem nenhum relacionamento com a supervisora. Carol diz que viu o rapar entregar flores à moça. Junior não se lembra deste episódio e revela que até tentou dar uma chance à amiga, mas que não conseguiu, pois não para de pensar em Carolina. Ernestina aparece e atrapalha a conversa. Os meninos entram na cozinha e percebem que todos os objetos do local também estão etiquetados com os nomes das garotas. Nervosos, os meninos pegam as coisas que são das chiquititas. As meninas não aprovam e começa uma grande guerra de comida na cozinha. Todos ficam sujos. Os meninos são derrotados, ficam indignados e pedem ajuda para Pata, que recusa. Mosca diz para os amigos bagunçarem o quarto das meninas. Pata se recusa a participar da disputa que continuará no quarto das meninas. Ao entrarem no quarto, as chiquititas notam que tudo está revirado. Irritadas, as garotas dizem que os meninos passaram dos limites. As crianças começam uma guerra de travesseiro. Ernestina escuta os gritos e corre para ver o que acontece. A zeladora promete colocar todos de castigo. Ao entrar no quarto, Binho joga o travesseiro na cara de Ernestina, que fica toda cheia de pena. Carol entra no quarto e se surpreende com o que vê.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

